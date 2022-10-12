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    澎湖縣政府工程挖斷地下水管 影響馬公市11里8000多位用戶

    澎湖縣政府工程挖斷地下水管，現場湧出大量自來水。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府工程挖斷地下水管，現場湧出大量自來水。（記者劉禹慶攝）

    2022/10/12 13:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府工務處發包的下水道管線更換工程，今日上午在馬公警分局交通隊前道路施工，不慎挖斷地下水管，大量自來水流出，自來水公司馬公營運處預發性發出停水通告，涵蓋馬公市11里，影響8000多位家戶用水。

    根據了解，連接馬公市密集人口區的地下自來水管，都是民國80年後鋪設，不僅管線老舊，同時因埋設較淺，因此今日澎湖縣政府委外廠商在新生路208號前施工，就不慎挖斷地下水管，導致大量自來水溢流至路面，對於水資源不易的澎湖群島而言，讓民眾感覺相當浪費。

    自來水公司馬公營運處據報後，立即派員前往現場搶修，並預發性發出停水通報，涵蓋馬公市復興里、中央里、啟明里、重慶里、長安里、中興里、光明里、光榮里、陽明里、朝陽里、光復里等11個里，影響民生用水8000多戶，最慢晚間10時前修復，現正積極派員搶修中。

    雖然自來水公司發出預發性停水通告，但另一方面由成功淨水廠加壓供水，因此中午前都尚未停水，自來水公司表示將力保民生用水無虞，但對於未來是否向廠商求償？自來水公司表示由於地貌改變，加上自來水管埋設較淺，因施工不慎挖破水管，並非都是廠商的錯誤，自來水公司本身也有責任，因此暫無求償計畫。

    澎湖水資源得來不易，挖斷水管流出大量自來水。（記者劉禹慶攝）

    澎湖水資源得來不易，挖斷水管流出大量自來水。（記者劉禹慶攝）

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