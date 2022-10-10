旗海飄飄 澎湖縣風箏協會另類風箏升旗典禮

澎湖另類升旗典禮，國旗風箏升空飄揚。（記者劉禹慶攝）

2022/10/10 12:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣調查站前廣場，今日旗海飄飄，國旗密度與數量冠於澎湖縣政府前升旗典禮，由澎湖縣風箏協會舉辦的風箏升旗典禮，雖然不敵澎湖強勁東北季風，導致2面大型國旗風箏損壞，但無損於現場旗海飄飄壯觀景象。

東北季風一向是澎湖秋冬觀光發展的阻力，但近年來御風而行，一直是各方努力的標準，其中澎湖縣風箏協會更是積極尋求突破點，在各種秋冬大型活動中大放異彩。此次因應國慶日，選在澎湖縣調查站前廣場，舉行另類的風箏升旗典禮，希望轉化澎湖東北季風阻力為助力，發展另類秋冬觀光。

但人算不如天算，澎湖今日東北季風高達11級，剛由台灣訂製抵澎的2面大型國旗風箏，甫升空就傳出不堪風力撕扯，導致出現損壞情形，而且因風大不容易控制，由於每面大型造型風箏都造價不斐，讓主辦單位澎湖縣風箏協會不得不緊急喊卡，設立停損點，並將損壞風箏打包送回台灣修復。

雖然少了主力國旗風箏升空，但澎湖縣風箏協會仍在現場發放小國旗，並配合其他國旗風箏，營造旗海飄飄的壯盛景觀，不管國旗密度或者是數量，都比澎湖縣政府前廣場舉辦的升旗典禮來的多，以民間單位的主辦力道而言，已成功製造話題，同時也讓澎湖風箏活動逐漸向下紮根，未來可望成為秋冬觀光活動的主力。

澎湖風箏協會舉辦的風箏升旗典禮，國旗數量及密度領先澎湖縣政府升旗典禮。（記者劉禹慶攝）

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