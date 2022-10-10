國慶連假結束 澎湖海運因東北季風停航 空運待命因應

國慶日收假日前夕，澎湖機場再現人潮。（記者劉禹慶攝）

2022/10/10 12:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國慶連續假今日接近尾聲，藍色公路因東北季風停航，根據馬公航空站運量統計，3天連續假期以空運方式入境澎湖人數，高達13132人，由於海運停航，因此馬公航空站持續觀察及掌握候補旅客情形，隨時進行因應對策。

雙十連假今日已來到尾聲，經馬公航空站統計自7日至9日3天空運入境澎湖共計13132名旅客，收假前一日入境旅客已陸續搭機要返回台灣本島，但因東北季風起，馬公至嘉義布袋海運航線全斷，雖然9日已增開船班5班次協助疏運旅客，但馬公航空站仍是繃緊神經，隨時因應旅客數暴增，加班因應調度班機。

根據馬公航空站提供10日運量統計，澎湖往台北共20班，提供2866座位數；澎湖往高雄共19班，提供2010座位數；澎湖往台中共11班，提供1086座位數；澎湖往台南共4班，提供280座位數；澎湖往嘉義1班，提供70座位數，合計55班。

今日馬公航線因應國慶日收假日，調度中型機22班，分別為A321機型16航班，A320機型5航班，B738機型1航班，總座位數為6312座位數，到場亦同。另受東北季風增強，海象不佳影響，澎湖往布袋船班皆停航，馬公航空站將持續觀察及掌握候補旅客情形。同時，因應新冠狀病毒防疫措施，馬公航空站持續加強航站環境消毒作業，並呼籲民眾進入航站應配戴口罩及遵守中央防疫規定。

受到東北季風影響停航，馬公商港碼頭空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

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