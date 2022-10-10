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    首頁　>　澎湖縣

    東北季風肆虐 澎湖連2天雜草火警消防人員疲於奔命

    三總澎湖分院後方草地，火燒雜草。（澎湖縣政府消防局提供）

    三總澎湖分院後方草地，火燒雜草。（澎湖縣政府消防局提供）

    2022/10/10 11:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東北季風再起！中央氣象局持續發布陸上強風特報，澎湖縣政府消防局一連兩天接獲雜草火警，分別在馬公市前寮里三軍總醫院澎湖分院後方及西衛里五福路3巷附近，讓警消人員疲於奔命，所幸未波及到鄰近民宅。

    澎湖縣政府消防局表示，9日晚間23時29分及10日9時21分，分別接獲馬公市前寮里三軍總醫院澎湖分院後方及西衛里五福路3巷附近燒草火警，消防局共計動員8車19人出勤搶救，雖幸未造成人員傷亡及財物損失，惟2起火警起火處都相當接近民宅，極易釀致危害，所幸警消因應得宜，即時控制火勢。

    消防局特別呼籲民眾，東北季風期間更應注意防火安全，尤其近日中央氣象局持續發布陸上強風特報，澎湖地區刮起9-11級強陣風，在風勢助長下，燒草火警更易造成延燒波及民宅，造成民眾生命財產危害。連續2日燒草火警，消防人員均在1個小時內迅速將火勢撲滅。

    雖然火勢迅速撲滅，但燃燒野草面積仍達2100平方公尺以上，消防局特別籲請民眾切勿在草地林野任意亂丟菸蒂，或在田野焚燒野草、廢棄物，以防範燒草火警發生。另今日適逢農曆15日，也請民眾祭祀燃燒金紙時，特別注意勿使金紙飛散，以免飛火餘燼釀致火災，以維公共安全。

    西衛民宅旁的雜草堆，也傳出火燒意外。（澎湖縣政府消防局提供）

    西衛民宅旁的雜草堆，也傳出火燒意外。（澎湖縣政府消防局提供）

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