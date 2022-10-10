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    澎湖各界慶祝國慶日 縣長賴峰偉許下三願望

    澎湖慶祝國慶升旗典禮，在澎湖縣政府廣場前舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖慶祝國慶升旗典禮，在澎湖縣政府廣場前舉行。（記者劉禹慶攝）

    2022/10/10 08:58

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島不離心！澎湖各界今日一早與全國同步，慶祝今年國慶日，上午7時35分在縣府廣場熱鬧展開，邀集機關、學校、事業單位、社團、部隊等所屬員工及民眾參加，現場約千餘人共同慶祝中華民國111年國慶。

    活動一開始將由山水國小～戰鼓隊：戰鼓風雲山水 醒猛獅獻瑞吉祥拉開序幕；接著安排好娛樂創意舞蹈工作室一群熱愛舞蹈的青少年活力四射show舞藝及夢想方舟藝能學園～舞力全開慶佳節。接著8時整舉行升旗典禮，典禮中由國立澎湖海事高級水產職業學校學生樂隊演奏～國歌及升旗歌，並由澎湖縣菊之音小型表演歌劇坊領唱國歌。

    縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲，也以澎湖縣大家長身分，率領縣府一級主管參加升旗典禮；賴峰偉並當眾許下3願望，賴峰偉表示重陽節剛過，澎湖縣百歲人瑞有32人，全世界195個國家，也只有44個國家開國比中華民國久，因此希望一願疫情能早日結束，二願台海永遠和平，三願澎湖能愈來愈幸福。

    隨後升旗典禮結束後，主辦單位也安排：「全民齊心向前跑」 慢跑活動。慢跑路線自澎湖縣政府出發，沿著治平路、民族路、介壽路、順承門、中山路、中正路，再折返澎湖縣政府解散，雖然澎湖近日東北季風再起，一早顯得有點濕冷，但卻無損民眾參加升旗典禮的熱情，展開生氣蓬勃的一天。

    升旗典禮後健行活動，由澎湖府會雙首長鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

    升旗典禮後健行活動，由澎湖府會雙首長鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

    澎湖八百壯士參加升旗典禮，府會雙首長與八百壯士合影留念。（記者劉禹慶攝）

    澎湖八百壯士參加升旗典禮，府會雙首長與八百壯士合影留念。（記者劉禹慶攝）

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