街坊出招反暴力 澎縣府社會處長陳寶緞出席痛批網路暴力

澎湖各界在千禧公園，舉行街坊接招反暴力活動。（記者劉禹慶攝）

2022/10/09 20:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣紫絲帶關懷協會、國際蘭馨交流協會澎湖分會，今在千禧公園發起「百人防暴，街坊出招」活動，社會處長陳寶緞到場，當場表明自己就是網路暴力的受害者，已提告散佈不實網路謠言的程陽光及龍靈兒等人。

活動中除了陳寶緞現身說法外，澎湖縣大家長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人都到場，由於時值年底選戰期間，除了競選連任的雙首長外，還有馬公市長參選人鄭清發、黃健忠、澎湖縣議員參選人許國政、林建勳、陳毓仁等人也到場，爭取民眾的支持，讓會場顯得政治氣氛十足。

縣長賴峰偉表示，「暴力零容忍」，面對暴力不應姑息、不應隱忍，他呼籲民眾發揮雞婆精神，勇敢採取行動來制止暴力傷害，除了呼籲人人加入反暴力的行列，他希望有更多的在地團體、社區響應，落實暴力防治工作，協助受暴者及時得到救援。議長劉陳昭玲更強調自己身為女性，一定會善盡維護弱勢團體的責任。

活動是由澎湖縣紫絲帶關懷協會、國際蘭馨交流協會澎湖分會發起，各社區的防暴宣導志工，深入社區宣導分享反家暴、反性侵、反虐童、反霸凌、制止性別暴力及人口販賣。現場還有黃健忠領軍的精油按摩團隊，為民眾服務，讓許多人大排長龍，成為活動中另一矚目焦點。

民進黨馬公市長參選人黃健忠，率領團隊為民眾提供精油按摩。（記者劉禹慶攝）

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