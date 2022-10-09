罕見冬候鳥山鷸現身馬公雙龍潭 澎湖野鳥學會捕捉英姿

罕見冬候鳥山鷸，驚喜現身馬公雙龍潭。（陳統壹提供）

2022/10/09 16:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖野鳥學會理事長陳統壹今日在馬公雙龍潭發現罕見的山鷸，在台灣及澎湖都是一種罕見稀有冬候鳥，不是每年都可發現其蹤跡，澎湖2年前也曾在雙龍潭發現其蹤影，陳統壹把握機會拍攝其活動英姿，並在網路分享鳥友。

根據文獻記載，山鷸分布於歐、亞洲，東亞族群繁殖於西伯利亞、蒙古及中國東北，冬季會遷移到中國南部、日本、中南半島及菲律賓，少數會停留在台灣山區溪溝環境，直到隔年春天才北返，由於其隱密的夜行習性，在台灣不是每年都可發現，是稀有的冬候鳥，因此發現山鷸相當罕見。

由於山鷸多夜間單獨活動，白天常躲在林中或草叢休息，黎明、黄昏和夜晚才到附近的河、湖畔或是草地上尋找食物，主要以蚯蚓、蝸牛等小型無脊椎動物為食，並用長嘴插入泥土中，擺動頭部、探覓蠕蟲、蚯蚓等。由於山鷸羽色跟枯木草叢相似，保護色極重，如不專心觀察難以發現，當然還需要幾分運氣才能有緣見到。

陳統壹是利用國慶連續假期，一早前往雙龍潭觀察鳥況，幸運拍到山鷸現身後，立即製作影片上網及在鳥會群組發布消息，讓鳥友們利用國慶假期最後一天，可以前往欣賞山鷸活動的情形。當然陳統壹也呼籲鳥友們，盡量不要驚動到山鷸，否則未來可能很難在雙龍潭再發現到其蹤影。

山鷸在台灣相當罕見，澎湖少數發現紀錄都在雙龍潭。（陳統壹提供）

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