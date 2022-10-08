馬朱站台喊團結 賴峰偉左打陳光復、右批葉竹林

前總統馬英九與國民黨主席朱立倫，今為賴峰偉競選總部成立揭牌。（記者劉禹慶攝）

2022/10/08 12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉尋求連任，今日成立競選總部，由於所屬藍軍分裂，跨海助陣的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人都高呼團結，賴峰偉更是火力全開，左打綠營候選人陳光復、右批無黨候選人葉竹林，企圖在三腳督選情突圍。

賴峰偉競選總部今日成立，動員力驚人，會場估計來了4000餘人，競總道路四周停滿遊覽車，尤其是澎湖縣政府廣場更是全滿狀況；由於年底澎湖百里侯選戰呈現激烈三腳督膠著局面，賴峰偉不僅面對黨內副議長陳雙全初選失利後的分裂變局，還要迎接系出同門藍營分裂出去的馬公市長葉竹林挑戰，加上綠營陳光復東山再起來勢洶洶，因此選情告急。

由於選情膠著，國民黨高層輔選也是精銳盡出，由前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人領軍，與前縣長王乾發、議長劉陳昭玲等地方政要連線，全力拉抬賴峰偉選情，並共同主持揭牌儀式，陳雙全因家有喜事前往台北，但派出其子陳毓仁代表，朱立倫特別喊出大團結氣勢，呼籲陳雙全藍營支持者歸隊。

競選總部安排朱立倫為賴峰偉授旗、馬英九致贈好彩頭、榮譽主任委員劉陳昭玲致贈包子與粽子，並各分其職，朱立倫向陳雙全溫情喊話，馬英九則將主力抨擊前縣長陳光復，賴峰偉更是左打陳光復，沒有能力完成媽祖銅像，右批葉竹林為白賊市長，只會打抹黑烏賊戰，相信選民眼睛是雪亮的，用選票選出最適合領航澎湖的縣長參選人。

前總統馬英九致贈賴峰偉好彩頭。（記者劉禹慶攝）

擔任賴峰偉競選總部榮譽主任委員議長劉陳昭玲，致贈粽子給賴峰偉。（記者劉禹慶攝）

大型遊覽車停滿澎湖縣政府廣場，可見賴峰偉競選總部動員力量。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法