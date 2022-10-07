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    澎縣府首度接辦 國際燈光藝術節開幕展至明年228

    今年澎湖縣政府首度接手舉辦國際燈光藝術節，並首次在國際廣場舉辦。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    今年澎湖縣政府首度接手舉辦國際燈光藝術節，並首次在國際廣場舉辦。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    2022/10/07 19:09

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際燈光藝術節首度由縣政府接辦，今日開幕式首次利用國際廣場空間作為活動主辦地點，展覽將持續至明年（112年）2月28日，展期長達近5個月，分為三期燈區展出，每一期在原有燈區以外，還會加上新的燈區佈置。

    國際燈光藝術節原本由澎湖國家風景區管理處舉辦，被譽為與澎湖國際海上花火節接棒發光發熱，成為澎湖觀光旅遊新特色，由於近年疫情嚴峻，加上經費過於龐大，無法達到拓展觀光客源的目標後，澎管處退場，由澎湖縣政府旅遊處接手舉辦，今年第一次由縣府接手，並首次在國際廣場舉辦。

    澎湖縣政府旅遊處表示，今年澎湖國際燈光藝術節主燈為「舞躍銀波」，由5隻海豚組成，活動期間每週五至週日晚間7時到9時每半小時將演出璀璨主燈秀，隨著燈光360度旋轉並上下跳躍，可愛活潑的樣子象徵澎湖的律動和生命力，另外活動現場也有光耀漁翁島、洄游豐收等大型主題燈座和互動遊戲裝置，並規劃繽紛亮麗的光環境燈區。

    參觀澎湖國際燈光節有一個小秘訣，首先國際廣場的天橋是視野絕佳的地點，可一覽活動全區及港灣漁火美景，沿著新生路人行道樹的「漂浮光廊」有滿滿的光球，觸手可及的光點彷彿即將降落澎湖，靠近國際廣場停車場的「海島星空」，打造一片超大型燈海，鄰近澎湖福朋喜來登酒店的「蒲公英花丘」不管從哪個角度拍，都能被五彩繽紛的燈光包圍。

    澎湖國際燈光藝術節，處處可見光廊走道。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖國際燈光藝術節，處處可見光廊走道。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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