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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖重光媽祖神像揭幕前夕 珍貴古石碑出土

    媽祖文化園區第一期工程，神像即將在二十日正式揭幕。（記者劉禹慶攝）

    媽祖文化園區第一期工程，神像即將在二十日正式揭幕。（記者劉禹慶攝）

    2022/10/07 13:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕備受爭議的澎湖重光媽祖神像，預定在10月20日揭幕，卻傳出開幕前夕整土工程意外發現古石碑出土，為距離現今140年前的銀同誥封定國將軍劉文珍夫人墓碑，由於媽祖園區歷經多次動工，古石碑卻巧合在揭幕前夕出土，讓外界有不少聯想。

    新近進行整土工程的媽祖文化園區，怪手司機在整理卡車傾倒的土方時，意外發現一塊石碑淹沒在沙土之中，機警的司機未繼續作業，立即停工下來查看，赫然發現石碑上字樣仍清晰可辨，為清朝古碑，認為是珍貴古文物，因此通知澎湖縣政府文化局前往處理。

    消息傳出後，也吸引不少文史專家趕往現場，包括許玉河、蔡光庭老師等人都到場，墓碑尺寸長103公分，寬46公分。中書「清開澎誥封定國將軍二品夫人，劉公文珍、劉門陳氏墓」；上款為「光緒歲次甲申年仲秋吉旦」，下款「承重孫永福」等字樣。

    根據文史專家考證，光緒甲申年為光緒10年（1884年），此方墓碑距今已近140年。部分字跡磨損，應是在更早之前此地從事工程時所造成。初次看到承重孫（劉）永福，又是1884年清法戰爭期間，兩者間關聯待查。銀同，為同安之別稱；澎湖廳志記載：「劉文珍，本標右營遊擊。」同治三年二月（1864）護理澎湖水師副將，在澎湖軍事史上是重要的人物。「重修浯江館捐題芳名」中亦有劉文珍之名，劉文珍曾是澎湖最高武官官階的代表人物之一，與其後代子孫事蹟有待進一步的研究。

    媽祖神像揭幕前夕，珍貴古石碑出土。（記者劉禹慶攝）

    媽祖神像揭幕前夕，珍貴古石碑出土。（記者劉禹慶攝）

    怪手司機在整理卡車運來土方，赫然發現古石碑意外出土。（記者劉禹慶攝）

    怪手司機在整理卡車運來土方，赫然發現古石碑意外出土。（記者劉禹慶攝）

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