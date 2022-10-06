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    澎湖地檢署地方公職人員選舉座談會 檢調首長齊聚

    澎湖地檢署舉行地方公職人員選舉查察分區座談會，檢調首長齊聚澎湖。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署舉行地方公職人員選舉查察分區座談會，檢調首長齊聚澎湖。（澎湖地檢署提供）

    2022/10/06 19:58

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署今日舉行「地方公職人員選舉分區座談會」，檢調首長齊聚澎湖，陣容規模歷年罕見，顯示檢調各界對於離島澎湖選情的重視，會中強調布雷工作的重要性，並已確實掌握賄選情資，有信心維護澎湖乾淨選風。

    包括法務部政務次長陳明堂、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、高等檢察署高雄檢察分署檢察長費玲玲、法務部檢察司司長黃謀信、法務部廉政署副署長馮成、法務部調查局副局長黃義村、內政部警政署刑事警察局副局長黃家琦等人，今日都出現澎湖分區座談會。

    會中澎湖各檢調單位都就澎湖地區選情、情資收集、查賄及反賄工作進度、執行績效等事項進行報告，並對於執行實務上可能遭遇之問題交換意見。陳明堂次長提示各單位執行查察賄選工作時，應加強情資之蒐報並注意有效性、善用科技偵查以補強證據力、加強橫向及跨機關之聯繫、關注結構性賄選、假訊息、境外資金介入、虛設戶籍人口等議題，且要防制選舉暴力及選舉賭盤。

    檢察總長邢泰釗表示，各單位要嚴守程序正義，新聞稿發布應注意偵查不公開之相關規定，避免遭人質疑意圖影響選情，影響機關公正形象。並勉勵出席單位「查賄不是為了績效，而是為了選賢與能，共創國家更美好之未來而努力」；高檢署檢察長張斗輝表示，高檢署已建立手機鑑識系統可協助查賄工作辦理，請各地檢署善加運用。情資之蒐報及布雷為案件之重要來源，請加強辦理。

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