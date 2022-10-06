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    首頁　>　澎湖縣

    馬公魚市場發現抱卵母蟹遭剪尾節 明顯逃避新法上路

    民眾在馬公魚市場發現，滿地抱卵母蟹尾節棄置在地。（民眾提供）

    民眾在馬公魚市場發現，滿地抱卵母蟹尾節棄置在地。（民眾提供）

    2022/10/06 10:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前公廣集團董事長鄭同僚，日前向行政院公共政策網路参與平台提案搶救抱卵母蟹，農委會今年7月6日公告，8月1日起到12月31日止，全台禁止捕抓、販售抱卵母蟹。但卻有民眾在馬公魚市場看見抱卵母蟹尾節遭剪棄置滿地。

    鄭同僚表示，新的規定如果能夠貫徹，根據水產試驗所估計，可以保護6成懷孕母蟹有機會平安生下下一代子蟹，對台灣附近海域生態保育有重要意義。鄭並進一步解釋什麼是抱卵母蟹，就是懷孕後把受精卵抱在身體下腹的螃蟹。懷孕的母蟹為了提供營養給諸多胎蟹，本身肉質消瘦難吃。

    原本漁業署規定抱卵母蟹〈俗稱開花母蟹〉禁捕，自每年8月16日至11月15日，禁止漁船捕撈將受精卵抱於體外腹側之母蟹。違反規定依漁業法第65條第6款規定，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。由於螃蟹一年可產卵多次，故全年皆可捕撈到開花母蟹，因為主要繁殖期高峰約為每年8至12月，此次規定涵蓋繁殖期高峰。

    雖然新法上路，但近來有民眾前往馬公魚市場，卻發現滿地遭人棄置的抱卵母蟹的尾節，上面滿滿的黃色蛋卵，讓人質疑不肖漁民逃避新法，刻意剪去抱卵母蟹尾節上市販售。

    針對此一違法行為，澎湖縣政府農漁局表示，將加強查緝與宣導，一般魚販都已知道新法規定，但漁民在下貨時刻意剪去卵莢尾節，才會出現民眾看到的滿地抱卵尾節慘狀。

    滿地抱卵母蟹的尾節，懷疑是漁民靠岸卸貨時剪去販售。（民眾提供）

    滿地抱卵母蟹的尾節，懷疑是漁民靠岸卸貨時剪去販售。（民眾提供）

    8月1日至12月31日是抱卵母蟹禁捕期。（記者劉禹慶攝）

    8月1日至12月31日是抱卵母蟹禁捕期。（記者劉禹慶攝）

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