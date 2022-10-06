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    馬公第三漁港火燒船！1艘漁船全毀、波及另2船

    馬公第三漁港深夜惡火。（澎湖縣政府消防局提供）

    馬公第三漁港深夜惡火。（澎湖縣政府消防局提供）

    2022/10/06 08:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁船聚集區馬公市第三漁港，今日凌晨傳出漁船火警案，起火點是昇順隆3號漁船，火勢在東北季風助長下，延燒波及停在旁邊的新財興號、龍聯成號2艘漁船，澎湖縣消防局據報後趕抵現場撲滅火勢，並調查起火原因及責任歸屬。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日凌晨3時26分受理民眾報案，指稱在馬公市第三漁港靠近造船場泊靠區有船隻起火燃燒，請派遣人車搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊等單位，消防車與救護車輛共7車15人前往搶救，並通知第十三巡防區派遣海巡艇支援，現場由大隊長陳正宜負責指揮。

    勤務人員趕往現場途中，已見明顯火光及濃煙，抵達後立即部署2條水線出水搶救，因起火船隻附近停靠其他漁船，5日晚間澎湖東北季風增強，為避免其他漁船遭受火勢波及延燒，隨即增加水線進行周界防護。整起火勢經勤務人員奮力搶救，約半小時左右即獲得控制，勤務人員於火勢熄滅後，即背負空氣呼吸器並延伸水線登船進行殘火處理及射水降溫。經查該起火船隻船艙及甲板幾近全毀。

    因火勢過於猛烈及風勢助長的影響，現場另有龍聯成、新財興8號2艘漁船遭受波及，部分船體有煙燻燻黑現象，整起火勢於清晨5時13分殘火處理完畢。相關財物損失及起火原因，由消防局火災調查人員進行後續調查，但半夜惡火已讓鄰近漁船及住家人員心驚膽跳。

    消防局人員趕抵現場，立即佈置水線全力灌救。（澎湖縣政府消防局提供）

    消防局人員趕抵現場，立即佈置水線全力灌救。（澎湖縣政府消防局提供）

    起火點的昇順隆號漁船，接近全毀狀態。（記者劉禹慶攝）

    起火點的昇順隆號漁船，接近全毀狀態。（記者劉禹慶攝）

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