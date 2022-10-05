楊曜抨擊澎湖縣府選前亂開支票 質疑恐拖垮財政

澎湖縣長賴峰偉（台前站立者）日前允諾自籌3000萬元經費，興建外垵製冰廠第一期工程，立委楊曜抨擊這種作法根本是騙選票。（圖由澎湖縣政府提供）

2022/10/05 20:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕立委楊曜質疑，澎湖縣長賴峰偉突然允諾外垵漁港興建製冰廠，竟聲稱先自籌財源支應第一期預算3000萬元，後續靠申請中央補助，他罕見重話抨擊縣府先斬後奏違反行政程序，質疑是為了選舉亂開支票。縣府解釋，3日縣府與縣議會到當地考察，一致認為有必要，才決定先編預算爭取時效，盼中央支持。

楊曜表示，外垵是澎湖最大的漁村，冰塊與漁具倉庫的需求頗大，這兩年積極爭取増設製冰廠及倉庫，漁業署對設製冰廠有不同意見，但他仍要求漁業署如實盤點檢討當地需求及供冰便利等問題，努力協調爭取中央支持，協調尚無結論。

楊曜抨擊，賴峰偉日前竟承諾先以縣府自籌財源3000萬元編列外垵製冰廠第一期預算，聲稱後續7000萬元要申請中央補助，這種做法嚴重違背行政程序，且有「選舉騙票」的嫌疑，他雖然百般無奈，為了澎湖縣的財政健全，還是硬著頭皮邀請漁業署開會，嘗試找出替澎湖省下經費的可能。

但漁業署副署長王正芳堅定表示，地方政府若未取得中央核定就逕發包工程，事後再向漁業署申請補助，在行政程序上無法辦理，縣府應自行編列所有預算支應，且中央對於低密度使用漁港的維護費用一律不再補助經費，建議縣府應以自籌經費協助這些弱勢漁港建設，不能放任港埠設施有安全疑慮卻不修繕，漠視漁民安全。

另外，外垵村的漁具倉庫需求大增，漁業署也呼籲澎湖縣政府，興建冰廠同時一併以自籌經費增加漁具倉庫，以利漁民使用。

澎湖縣政府表示，縣府與縣議會3日至西嶼考察，一致認為興建外垵製冰廠有必要性及迫切性，因此決定先行編列預算爭取時效，縣府希望中央能體察地方需求，共同解決民瘼。

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