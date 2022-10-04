澎湖直排輪練習場深夜男女群聚慶生 事後不清理挨批沒公德心

二十名年輕人群聚直排輪練習場慶生，事後卻未清理離去。（民眾提供）

2022/10/04 12:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一向單純平靜的澎湖夜晚，3日晚間傳出將近20名年輕男女，群聚在馬公是新店路直排輪練習場，狀似為友人慶生，不僅用塑膠保鮮膜將一對男女包裹在路燈上，蛋糕、垃圾散落現場一地，事後也未清理就離去。

根據現場目擊民眾表示，3日晚間9時10分左右，在南海炭烤前方空地，直排輪練習場地旁，靠近新店路這邊的路燈，有一群人聚集慶生，然後地面污損沒有清理。現場大約有20個年輕男女，中間還把一對年輕男女，以塑膠保鮮膜綑綁在路燈柱上調戲，時而砸水球，更有甚者拋砸蛋糕取樂。

現場圍觀的同伴，不時拿手機記錄或嬉笑，大家玩得很開心。等他們離開後，現場溼漉漉一片，有巧克力醬、蛋糕、飲料瓶等，相當髒亂，影響澎湖孩子使用這個溜冰場的安全與權益。由於澎湖近年來積極發展直排輪活動，才會積極尋覓空地新建練習場，10月中旬，還要舉辦大型比賽，主管的教育處據報後，立即請人到場清理。

雖然人不輕狂枉少年，但年輕人沒有公德心的表現，還是讓現場目擊民眾搖頭，認為現代教育一定有環節出錯，環保局已介入調查，將依廢棄物管理辦法進行追查，並提醒若因此導致公物損毀，還會吃上毀損官司，可謂得不償失，因此呼籲這群年輕人勇敢出面承擔責任，記取教訓擔任環保義工。

年輕人群聚慶生後，地上留下髒污油漬。（民眾提供）

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