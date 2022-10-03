澎湖外垵三仙塔砲台解說牌有誤 旅遊處坦承疏失

澎湖縣政府旅遊處表示，增設望遠鏡是因原設施破舊，才進行修建。（澎湖縣旅遊處提供）

2022/10/03 20:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府近期針對西嶼鄉外垵村杙仔尾特設防備衞所及杙仔尾砲台重新整理，並設置石板人行步道，串連設施動線，因設置於「外垵砲陣遺址」入口處的解說牌，原先參考澎管處資料有誤，旅遊處將請文史專家學者協助修正。

日前文史專家投書媒體，指稱「外垵砲陣遺址」入口地面的介紹牌，中文版本與日文版本相差60年之遠。另外園區內火砲掩體，以石板加混凝土修整地面，又增設望遠鏡給遊客免費使用，看似整建出「平整美觀」的外貌，但是全台各地（包含澎湖）唯一存有阿姆斯脫朗12公分加農砲的砲基筒和後座坑遺跡，就此被破壞了。

旅遊處︰將請文史專家學者協助修正

針對外界質疑，旅遊處坦承是參考澎管處2010年楊仁江建築師事務所「西嶼遊憩區（西埔山、東台）據點細部規劃」內容，現在確定內容有部分錯誤及待確認釐清，旅遊處已請文史專家學者協助修正，未來將重新製作解說牌，期以傳達正確歷史解說資料。雖然解說牌有誤，但整建開發後對於觀光發展的帶動，普獲當地居民肯定。

至於日治時期所遺留之軍事設施；其中外垵村杙仔尾特設防備衞所及杙仔尾砲台，未納入文化資產範疇，原砲台內部破損地坪，主要考量民眾行走安全，以旅遊友善服務需求為前提適度修繕，並設置望遠鏡及座椅提供民眾休憩使用。旅遊處指出，因此處景點歷史資料眾多，旅遊處邀集相關文史專家學者考證此景點之歷史資訊，將力求嚴謹正確，日後彙整後完整呈現。

澎湖縣旅遊處對外澄清，因砲台地板破舊不堪，才重新進行整理。（澎湖縣旅遊處提供）

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