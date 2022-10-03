為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖外垵三仙塔砲台解說牌有誤 旅遊處坦承疏失

    澎湖縣政府旅遊處表示，增設望遠鏡是因原設施破舊，才進行修建。（澎湖縣旅遊處提供）

    澎湖縣政府旅遊處表示，增設望遠鏡是因原設施破舊，才進行修建。（澎湖縣旅遊處提供）

    2022/10/03 20:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府近期針對西嶼鄉外垵村杙仔尾特設防備衞所及杙仔尾砲台重新整理，並設置石板人行步道，串連設施動線，因設置於「外垵砲陣遺址」入口處的解說牌，原先參考澎管處資料有誤，旅遊處將請文史專家學者協助修正。

    日前文史專家投書媒體，指稱「外垵砲陣遺址」入口地面的介紹牌，中文版本與日文版本相差60年之遠。另外園區內火砲掩體，以石板加混凝土修整地面，又增設望遠鏡給遊客免費使用，看似整建出「平整美觀」的外貌，但是全台各地（包含澎湖）唯一存有阿姆斯脫朗12公分加農砲的砲基筒和後座坑遺跡，就此被破壞了。

    旅遊處︰將請文史專家學者協助修正

    針對外界質疑，旅遊處坦承是參考澎管處2010年楊仁江建築師事務所「西嶼遊憩區（西埔山、東台）據點細部規劃」內容，現在確定內容有部分錯誤及待確認釐清，旅遊處已請文史專家學者協助修正，未來將重新製作解說牌，期以傳達正確歷史解說資料。雖然解說牌有誤，但整建開發後對於觀光發展的帶動，普獲當地居民肯定。

    至於日治時期所遺留之軍事設施；其中外垵村杙仔尾特設防備衞所及杙仔尾砲台，未納入文化資產範疇，原砲台內部破損地坪，主要考量民眾行走安全，以旅遊友善服務需求為前提適度修繕，並設置望遠鏡及座椅提供民眾休憩使用。旅遊處指出，因此處景點歷史資料眾多，旅遊處邀集相關文史專家學者考證此景點之歷史資訊，將力求嚴謹正確，日後彙整後完整呈現。

    澎湖縣旅遊處對外澄清，因砲台地板破舊不堪，才重新進行整理。（澎湖縣旅遊處提供）

    澎湖縣旅遊處對外澄清，因砲台地板破舊不堪，才重新進行整理。（澎湖縣旅遊處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    麗娜輪夜航審查過關 安平 - 馬公航線即起到10/9開航
    2022/09/29 18:28

    麗娜輪夜航審查過關 安平 - 馬公航線即起到10/9開航
    澎湖醫療直升機緊急合約生效 2個月執行28趟次任務
    2022/09/29 12:27

    澎湖醫療直升機緊急合約生效 2個月執行28趟次任務

    舉杯賀雙十！台酒國慶紀念酒限量發售中
    澎湖首座銀髮健身俱樂部 西嶼外垵啟用
    2022/09/28 19:35

    澎湖首座銀髮健身俱樂部 西嶼外垵啟用
    澎湖秋冬旅遊新體驗 結合聚落文化與美食深度旅遊
    2022/09/27 19:48

    澎湖秋冬旅遊新體驗 結合聚落文化與美食深度旅遊

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    澎湖縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播