楊曜力爭調升「離島加給」 聯手民進黨團總召柯建銘出招

楊曜力爭澎湖軍公教離島加給，提升與金馬齊等。（記者劉禹慶攝）

2022/10/03 16:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣區域立委楊曜多年來一直力爭澎湖離島加給與金馬每月9790元齊等，今（3）日再度聯合民進黨立院黨團總召柯建銘邀行政院人事行政總處人事長蘇俊榮商議，希望最快明年能實現。

楊曜表示，軍公教離島加給不公平，明年如果還無法改善，不只表示民進黨執政團隊無心落實公平正義，也表示他爭取澎湖應有權益的能力不足，澎湖人還會繼續認同他這個民進黨籍立法委員嗎？

楊曜說，澎湖離島加給與金馬的差距，對於澎湖的軍公教人員不公平，這是澎湖不分藍綠政治人物的共識。

近年來透過數十場的質詢與協調，中央執政先後歷經藍、綠團隊，在楊曜堅持下各調升過一次，但歷經兩次調整後，澎湖的軍公教離島加給依舊與金門、馬祖有相當差距。楊曜特別商請柯建銘邀集蘇俊榮討論，落實離島加給公平、保障澎湖軍公教人員應有權益

。

柯建銘表示，改正歷史錯誤、追求公平正義是民進黨的責任。

楊曜在會中強烈要求人事總處必須儘速調高澎湖軍公教加給的基本數額，向金門、馬祖每月9790元看齊，讓不公平的制度往正義的方向邁進，是訴求轉型正義的民進黨執政團隊的使命；如何讓執政團隊落實澎湖人的公平正義則是楊曜的責任，楊曜強調，他從不逃避，面對困境也絕不退卻！

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