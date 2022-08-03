武漢肺炎》澎湖新增138起確診案例 五鄉一市都傳淪陷

澎湖疫情傳播鏈不停，打好打滿疫苗才是正道。（記者劉禹慶攝）

2022/08/03 19:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增138起確診案件，累積確診12350例，總計11439人解除居家照護或出院。傳播速度依舊以單日百例、單周千例迅速累計，同時五鄉一市都有新增案例，未來發展還是令人憂心。

根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中1例收治於三總澎湖分院（中症），4例收治於集中檢疫所（輕症），其餘居家照護（輕症）。同時有6例為非澎湖籍，其餘為澎湖籍，分別為馬公市80例、湖西鄉27例、白沙鄉17例、西嶼鄉5例、望安鄉1例、七美鄉2例。年齡層以30至39歲最多計26人。年紀最小的為8個月女嬰，年紀最長的為97歲女性，兩人皆為輕症，均採居家照護。

由於澎湖縣疫情傳播速度未見衰退，五鄉一市更是同日都有新增案例，本土傳播鏈無法控制仍是關鍵，面對即將肆虐的變異株病毒，澎湖醫療量能更令人擔憂，還好澎湖已完成緊急醫療合約，堅守住澎湖最後一道醫療防線，其他中重症患者還可轉送台灣其他醫療院所治療。

另外距離各級學校開學不到一個月時間，澎湖疫情仍未見有效控制，讓外界擔憂校園傳播鏈會再起，因此疫苗接種成為關鍵，符合資格者還是要盡快施打疫苗或加強劑，才能有效保護自己，進而保護家人與社區安全，染疫後才不會轉換成中重症，增加醫療成本負擔。

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