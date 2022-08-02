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    澎湖+126 醫療吃緊影響其他中重症就醫、洽公男腦梗塞後送台灣

    澎湖疫情未見趨緩，相對使後送醫療比例增加。（凌天航空提供）

    澎湖疫情未見趨緩，相對使後送醫療比例增加。（凌天航空提供）

    2022/08/02 16:19

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增126起確診案件，累積確診12212例，疫情未見退燒趨勢。由於醫療量能吃緊，相對壓縮其他中重症患者就醫，一名前往澎湖縣警察局洽公男子突然腦梗塞，緊急啟動醫療後送台灣搶救。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中，4例收治於三總澎湖分院（中症），1例收治於部澎醫院（中症），其餘居家照護（輕症）。同時有3例為外籍人士，7例為非澎湖籍，其餘為澎湖籍，分別為馬公市89例、湖西鄉5例、白沙鄉0例、西嶼鄉19例、望安鄉1例、七美鄉2例。年齡層以20至29歲最多計26人。年紀最小為2歲女童，年紀最長為91歲男性。

    由於疫情未見平緩，相對壓縮其他中重症患者就醫權利，今日中午凌天航空再接獲空審中心下令，部立澎湖醫院一名74歲男性病患，診斷為腦梗塞，需轉往高雄長庚進行曲栓。該名男子上午前往警察局洽公，離開後倒臥在機車旁，民眾發現男子全身肢體無力，立刻撥打119將男子送醫。

    部立澎湖醫院急診室，對該名男子進行多項檢查，在電腦斷層時發現有腦部動脈血管阻塞，立即申請直昇機緊急後送，同時施打血栓溶解劑，爭取到達高雄長庚後的取栓機會。凌天航空於中午12時45分澎湖起飛、下午1時27分小港落地、下午1時46分將病患送達高雄長庚醫院。

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