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    民眾黨插旗澎湖 許智富任縣主委並參選馬公選區議員

    澎湖縣前副縣長許智富，宣布加入民眾黨投入馬公選區議員選舉。（民眾黨提供）

    澎湖縣前副縣長許智富，宣布加入民眾黨投入馬公選區議員選舉。（民眾黨提供）

    2022/08/02 11:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民眾黨在澎湖插旗！前副縣長許智富宣布加入民眾黨，出任首屆民眾黨澎湖縣黨部主委，投入馬公選區議員選舉。而原表態投入議員選舉的服務處主任莊國輝接任執行長，轉戰馬公市民代表，為澎湖政壇投入震撼彈。

    新任主委許智富歷任西嶼鄉公所秘書、澎湖縣政府副縣長、建設處長、民政處長等要職，行政歷練完整。8月1日辭去縣府民政處長職務，原本以為會返回西嶼家鄉投入議員選舉，不料卻突然峰迴路轉，宣布加入民眾黨，又投入馬公選區議員選舉，跌破許多選舉專家眼鏡。

    許智富除接主委外，第一戰並非眾所預料的老家西嶼鄉，令人意外的是選擇競爭激烈的馬公市選區，讓外界質疑許智富不願與老東家鄉長許月里對戰，有可能是怯戰？也有可能解讀為被搓圓仔湯？許智富親上火線說明，表示主要是父母宅心仁厚，不忍西嶼再有派系分裂與衝突，讓親朋好友為選舉陷入天人交戰，所以決定走一條最艱辛的路，參選第一選區馬公市縣議員，為所有的澎湖民眾服務。

    屏東師範學院畢業的許智富，碩士班就讀中山大學公共事務管理研究所，35歲起從政擔任西嶼鄉公所秘書，受縣長賴峰偉提拔，延攬進入縣府服務，前後擔任副縣長、建設處長、民政處長。許智富強調，雖然離開西嶼參選，但血液裡永遠流著西嶼魂，盼望所有的西嶼民眾，當他最強力的後盾。未來，我將啟動請益之旅，走遍馬公市33個里，傾聽民眾聲音，請大家支持與指教。

    許智富親上火線說明，捨棄家鄉西嶼投入馬公選舉的原因。（記者劉禹慶攝）

    許智富親上火線說明，捨棄家鄉西嶼投入馬公選舉的原因。（記者劉禹慶攝）

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