為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    凌天一日三趟任務 緊急醫療合約凸顯駐地醫療專機重要性

    凌天航空澎湖緊急醫療合約生效首日，一日執行三起後送任務。（凌天航空提供）

    凌天航空澎湖緊急醫療合約生效首日，一日執行三起後送任務。（凌天航空提供）

    2022/08/02 10:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖直昇機駐地完成緊急合約首日，凌天就執行3趟任務，突顯直昇機駐地重要性。還好原合約在7月31日到期前，由立委楊曜、議長劉陳昭玲及衛生局通力協助下，7月29日完成簽訂，才能堅守澎湖最後一道後送醫療防線。

    8月1日緊急醫療合約啟動，凌天航空24小時內連續執行3趟緊急醫療後送任務，其中三總澎湖分院轉出2件、第一件為87歲婦人，不知名原因抽搐，轉往高雄長庚進行治療，第2件為湖西住宅火警，59歲男性大面積燒燙傷，轉往高雄榮總治療；深夜返回澎湖機場落地整補，再度接獲空審中心下令，七美衛生所一名84歲婦人，經衛生所診斷為肺炎，除呼吸急促血氧濃度下降，體溫更高達40度，凌天航空將婦人送達醫院返航澎湖落地已是翌日凌晨。

    原本基層醫護人員以為駐地直昇機已撤離，正式啟動緊急醫療後送，首日連續後送案件，除空勤從台灣飛過來需增加一倍的時間外，在面臨醫療人力不足之際，加上夜間任務風險高，找尋隨機醫護人員才更是一大難題，凌天航空是澎湖緊急醫療的最後一道防線。

    基層醫護更感謝立委楊耀、議長劉陳昭玲，關注基層醫護權益，不讓駐地案出現空窗期造成醫護人員負擔，同時也要求駐地公司精進設備保障後送安全，目前負責駐地的凌天航空公司，近期內執行確診者後送、醫療器材適航認證，凌天航空表示會持續提升服務品質，稱職扮演「澎湖醫療空中守護神」的角色。

    凌天是澎湖醫療後送最後一道防線，希望扮演稱職空中醫療守護神角色。（凌天航空提供）

    凌天是澎湖醫療後送最後一道防線，希望扮演稱職空中醫療守護神角色。（凌天航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    凌天航空進行負壓隔離艙適航認證 澎湖緊急醫療後送尚未續約
    2022/07/25 19:50

    凌天航空進行負壓隔離艙適航認證 澎湖緊急醫療後送尚未續約
    單日2遊客意外 澎湖2醫院與凌天航空接力搶命
    2022/07/10 10:12

    單日2遊客意外 澎湖2醫院與凌天航空接力搶命

    視野永恆 環景唯一！單元特區全視角建築
    澎湖駐地醫療專機7月底到期 衛生局標案遲未出爐
    2022/06/30 18:08

    澎湖駐地醫療專機7月底到期 衛生局標案遲未出爐
    澎湖海空進擊 七美望安接力後送病患
    2022/06/06 09:21

    澎湖海空進擊 七美望安接力後送病患

    日本主婦推薦超市必買調味料 C/P值最高是它
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播