凌天一日三趟任務 緊急醫療合約凸顯駐地醫療專機重要性

凌天航空澎湖緊急醫療合約生效首日，一日執行三起後送任務。（凌天航空提供）

2022/08/02 10:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖直昇機駐地完成緊急合約首日，凌天就執行3趟任務，突顯直昇機駐地重要性。還好原合約在7月31日到期前，由立委楊曜、議長劉陳昭玲及衛生局通力協助下，7月29日完成簽訂，才能堅守澎湖最後一道後送醫療防線。

8月1日緊急醫療合約啟動，凌天航空24小時內連續執行3趟緊急醫療後送任務，其中三總澎湖分院轉出2件、第一件為87歲婦人，不知名原因抽搐，轉往高雄長庚進行治療，第2件為湖西住宅火警，59歲男性大面積燒燙傷，轉往高雄榮總治療；深夜返回澎湖機場落地整補，再度接獲空審中心下令，七美衛生所一名84歲婦人，經衛生所診斷為肺炎，除呼吸急促血氧濃度下降，體溫更高達40度，凌天航空將婦人送達醫院返航澎湖落地已是翌日凌晨。

原本基層醫護人員以為駐地直昇機已撤離，正式啟動緊急醫療後送，首日連續後送案件，除空勤從台灣飛過來需增加一倍的時間外，在面臨醫療人力不足之際，加上夜間任務風險高，找尋隨機醫護人員才更是一大難題，凌天航空是澎湖緊急醫療的最後一道防線。

基層醫護更感謝立委楊耀、議長劉陳昭玲，關注基層醫護權益，不讓駐地案出現空窗期造成醫護人員負擔，同時也要求駐地公司精進設備保障後送安全，目前負責駐地的凌天航空公司，近期內執行確診者後送、醫療器材適航認證，凌天航空表示會持續提升服務品質，稱職扮演「澎湖醫療空中守護神」的角色。

凌天是澎湖醫療後送最後一道防線，希望扮演稱職空中醫療守護神角色。（凌天航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法