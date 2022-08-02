為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    馬公自小客貨車衝撞機車 拖行騎士後棄車逃逸

    馬公東衛路段，發生自小客車衝撞女騎士拖行，機車卡在車輪下。（馬公警分局提供）

    馬公東衛路段，發生自小客車衝撞女騎士拖行，機車卡在車輪下。（馬公警分局提供）

    2022/08/02 10:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕8月甫開始，澎湖馬公市街頭傳出肇事逃逸車禍，一輛自小客貨車在縣道203線與縣道202線岔路口（東衛段）碰撞機車，機車卡在自小貨車車輪下拖行，隨後自小客貨車駕駛棄車逃逸，遭捲入車底的女騎士所幸僅受輕傷，送醫後無生命危險。

    馬公警方調查指出，8月1日深夜11時16分，呂姓女騎士（約30歲）騎乘機車在縣道203線與縣道202線岔路口機車待轉區停等，綠燈時起步往安宅方向行駛，一輛自小客貨車闖紅燈，沿縣道203線馬公往縣道202線東衛方向行駛發生碰撞後，機車卡在車底被拖行，自小客貨車駕駛棄車逃逸。

    由於女騎士被卡在車底拖行，自小客車駕駛卻未先救人，反而棄車逃逸，造成機車騎士手腳多處擦挫傷，意識清醒，機車騎士無飲酒，自小客貨車駕駛肇事後棄車逃逸。警方到場後，經熱心民眾報案指稱肇事車輛駕駛人逃逸方向，已積極追緝自小客貨車駕駛到案中，釐清意外發生責任歸屬，全案依A2類肇事逃逸交通事故程序處理。

    馬公警分局特別呼籲，駕駛車輛務必遵守交通規則，行經岔路口要減速慢行，注意行車安全，確保民眾生命財産安全。駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，民眾勿以身試法。

    自小客貨車肇事後，駕駛棄車逃逸，警方以車追人。（馬公警分局提供）

    自小客貨車肇事後，駕駛棄車逃逸，警方以車追人。（馬公警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女騎士被移工撞飛住加護病房 父嘆：已花60多萬醫藥費恐求償無門
    2022/06/23 13:15

    女騎士被移工撞飛住加護病房 父嘆：已花60多萬醫藥費恐求償無門
    畫面曝光！女騎士被撞飛墜地不治 台中BMW酒駕肇逃再撞2車
    2022/03/25 11:58

    畫面曝光！女騎士被撞飛墜地不治 台中BMW酒駕肇逃再撞2車

    優存3%！數位帳戶全攻略享6200元
    撞倒騎機車母及3歲兒！ 左轉車竟落跑影像曝光
    2022/02/08 20:20

    撞倒騎機車母及3歲兒！ 左轉車竟落跑影像曝光
    「賓士300哥」又惹事！無照闖紅燈撞女外送員 竟棄車落跑
    2021/10/27 19:21

    「賓士300哥」又惹事！無照闖紅燈撞女外送員 竟棄車落跑

    「您的一票，決定愛的力量」實踐認真永續
    國道自小客爆胎釀追撞 駕駛趁亂從邊坡逃逸
    2021/10/20 10:51

    國道自小客爆胎釀追撞 駕駛趁亂從邊坡逃逸
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播