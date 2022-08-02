馬公自小客貨車衝撞機車 拖行騎士後棄車逃逸

馬公東衛路段，發生自小客車衝撞女騎士拖行，機車卡在車輪下。（馬公警分局提供）

2022/08/02 10:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕8月甫開始，澎湖馬公市街頭傳出肇事逃逸車禍，一輛自小客貨車在縣道203線與縣道202線岔路口（東衛段）碰撞機車，機車卡在自小貨車車輪下拖行，隨後自小客貨車駕駛棄車逃逸，遭捲入車底的女騎士所幸僅受輕傷，送醫後無生命危險。

馬公警方調查指出，8月1日深夜11時16分，呂姓女騎士（約30歲）騎乘機車在縣道203線與縣道202線岔路口機車待轉區停等，綠燈時起步往安宅方向行駛，一輛自小客貨車闖紅燈，沿縣道203線馬公往縣道202線東衛方向行駛發生碰撞後，機車卡在車底被拖行，自小客貨車駕駛棄車逃逸。

由於女騎士被卡在車底拖行，自小客車駕駛卻未先救人，反而棄車逃逸，造成機車騎士手腳多處擦挫傷，意識清醒，機車騎士無飲酒，自小客貨車駕駛肇事後棄車逃逸。警方到場後，經熱心民眾報案指稱肇事車輛駕駛人逃逸方向，已積極追緝自小客貨車駕駛到案中，釐清意外發生責任歸屬，全案依A2類肇事逃逸交通事故程序處理。

馬公警分局特別呼籲，駕駛車輛務必遵守交通規則，行經岔路口要減速慢行，注意行車安全，確保民眾生命財産安全。駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，民眾勿以身試法。

自小客貨車肇事後，駕駛棄車逃逸，警方以車追人。（馬公警分局提供）

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