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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖新增114例確診 總數突破12000例

    面對來勢洶洶疫情，疫苗還是要打好打滿。（記者劉禹慶攝）

    面對來勢洶洶疫情，疫苗還是要打好打滿。（記者劉禹慶攝）

    2022/08/01 19:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增114起確診案件，累積確診12086例，染疫人數突破12000例大關，雖然疫情數字看來有稍微減少，但全縣5鄉1市都傳出案例，少了「嘉玲」的小確幸，讓民眾憂心忡忡。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中1例收治於三總澎湖分院（中症），其餘於居家照護（輕症）。新增案例中，有3例為非澎湖籍，其餘為澎湖籍，分別為馬公市71例、湖西鄉22例、白沙鄉10例、西嶼鄉5例、望安鄉2例、七美鄉1例。年齡層以 20至29歲最多計24人。年紀最小的為5個月男嬰，年紀最長的為99歲女性，兩人皆為輕症，均採居家照護。

    雖然目前傳染速度仍是維持單日百例以上，但單周累積超過千例速度，有稍微減緩趨勢，只是各鄉市數字起起伏伏，好不容易前一日3鄉市同時「嘉玲」，但今日又滿堂紅，5鄉1市都傳出有確診案例，因此疫情看似趨緩，但全縣各鄉市可能都潛藏黑數，引發外界憂心。

    由於澎湖疫情延燒不停，緊接而來國旅優惠補助及暑假觀光旺季，預料在澎湖追風音樂節大卡司刺激下，抵澎旅遊人數會大增，恐將造成台澎兩地「病毒」交流，再掀感染高峰期，目前澎湖已有一成以上人口染疫，面對來勢洶洶的變異株，恐將造成更大的感染潮，讓澎湖更多人染疫。

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