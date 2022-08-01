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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖湖西民宅惡火 行動不便大面積燒傷緊急後送台灣

    湖西鄉西村一處民宅傳出火警，澎湖縣政府消防局趕往馳援。（澎湖縣政府消防局提供）

    湖西鄉西村一處民宅傳出火警，澎湖縣政府消防局趕往馳援。（澎湖縣政府消防局提供）

    2022/08/01 18:31

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉鄉治所在地湖西村今（1）日突傳祝融來襲，一樓民宅突然起火燃燒，辛姓住戶患有小兒麻痺行動不便，慘遭惡火焚身，澎湖縣政府消防局據報後，立即調動各地消防分隊趕往馳援，人員救出後已大規模燒傷，緊急後送台灣。

    澎湖縣消防局指出，今日下午4時12分受理民眾報案指稱，湖西鄉湖西村這戶民宅發生火災，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即派遣第二大隊、湖西、馬公、澎南等分隊共6車11人前往搶救，並請龍門港務消防分隊支援1車2人，現場搶救人車共計7車13人，由副大隊長蔡順孝負責指揮，並通知警察局、台電公司及自來水公司派員配合搶救。

    勤務人員到達現場後，現場係1樓平房，已全面起火燃燒。據現場民眾告知，屋內尚有民眾受困，立即部署水線搶救，並由小隊長廖偉嘉率隊於下午4時25分進入屋內進行人命搜救。下午4時34分回報，勤務人員自起火戶東北側房間內，搜索救出1名受困辛姓民眾〈男性、59歲，患有小兒麻痺、行動不便）。

    辛姓住戶救出時意識模糊，聽覺尚有反應，全身約有35％面積燒傷，立即送往三軍總醫院澎湖分院急救。院方緊急啟動醫療專機後送，由凌天送往高雄榮總搶救；現場火勢於下午4時40分控制，下午4時53分熄滅，燃燒面積約30平方公尺。有關火警詳細起火原因及損失金額，刻由消防局火災調查科派員調查中。

    火警受困屋內行動不便住戶，救出後緊急送醫，並採空中後送方式搶命。（澎湖縣政府消防局提供）

    火警受困屋內行動不便住戶，救出後緊急送醫，並採空中後送方式搶命。（澎湖縣政府消防局提供）

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