澎湖7月火爐燒 東吉觀測站創今年最高溫、同日全國第二高紀錄

今年澎湖高溫不退，外界擔憂珊瑚白化再起。（澎管處提供）

2022/08/01 11:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖7月高溫燒不停！東吉氣象觀測站7月2度破今年最高溫紀錄，先是7月27日測得35.6度最高溫紀錄，短短不到幾天，在7月底最後一天下午1時41分，又以35.7度改寫新紀錄，8月是否再創新紀錄？澎湖氣象站表示有機會。

根據澎湖氣象站表示，1963年10月設站的東吉氣象觀測站，7月31日下午1時41分，觀測到35.7度，創下今年最高溫紀錄，更是7月2度翻新紀錄，顯示高溫燒不停。澎湖氣象站表示，主要是受颱風外圍沉降、太陽輻射加熱、及早上風力微弱，海水、海風調節降溫小的影響所致，而東吉歷年最高溫紀錄，出現在去年5月23日的36.9度。

由於高溫燒不停，東吉今年最高溫紀錄，同日排名全國第二高，僅次於板橋36.2度，東吉外界擔憂時序進入8月會再創新高紀錄，澎湖氣象站表示有機會再將紀錄推高，主要是大氣環流問題，因為低壓帶會將水氣往中心集中，一路向上到頂後往兩側擴散下降，下降過程水氣減少就會增溫，這就是氣象學所謂的「沉降逆溫」，導致溫度升高。

另外，東吉島所屬的南方四島國家公園，也是澎湖重要的珊瑚礁生長區，2016、2020年都曾因氣溫過高，發生珊瑚白化現象，白化種類則以鹿角珊瑚、軸孔珊瑚、葉片型珊瑚及軟珊瑚等較為明顯。今年溫度也是持續高燒不退，外界擔憂南方四島國家公園珊瑚再度白化，正持續密切觀察中。

東吉七月屢創今年最高溫紀錄，烈陽像火爐一樣。（記者劉禹慶攝）

東吉氣象觀測站，7月分兩度破今年最高溫紀錄。（記者劉禹慶攝）

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