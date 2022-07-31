走過百年風華 白沙水連洞展現先民智慧

結合防空洞與古代水井，白沙水連洞成為澎湖新秘境。（記者劉禹慶攝）

2022/07/31 11:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日治時期澎湖也是美軍空襲目標，因此先民發揮智慧，利用自家古井連接成防空洞，並取名為水連洞，經過時代變遷後成為澎湖秘境，雖然是私人產權，但現有屋主楊水明歡迎各界參觀，並親上火線擔任解說員，講解相關歷史。

水連洞位於白沙鄉赤崁遊艇碼頭停車場邊的崁頂上，旁邊有一座涼亭，遠眺赤崁北海遊艇碼頭，因此水連洞民居就位在臨海第一線屋舍，視線效果極佳，現任屋主楊水明，現已87歲，子女都已成家立業分居各地，獨力照顧老宅水連洞，並以海邊撿拾浮球、漂流木創造各種地景藝術。

楊水明表示，二次大戰期間因美軍屢屢空襲澎湖群父親為了躲避空襲在水井邊挖了一條地道，連通水井做為防空洞，這樣就解決了空襲時的飲水問題，算是先人的智慧，曾經白沙社區整體營造，協助規劃綠美化，但公部門規劃完後，後續的維修整理還是仰賴楊水明一手操辦，並大方開放給想要參觀的遊客前往。

現在水連洞井外，有簡易的木門，推開木門往下方走，洞口僅能容一人身形出入，楊水明自豪表示，所有的階梯都是一釜一鑿人力做出來的，沒用到任何水泥，中間洞穴較寬，可容納3-4人，與水井相連的部分，現在用鐵欄杆阻隔，擔心遊客不慎落水，由下方可直接看到井頂水桶緩緩下降的景象，別有一番風情。

楊水明創作的浮球及漂流木藝術，成為水連洞公共地景。（記者劉禹慶攝）

由水連洞看古井，可以明顯看見如何打水過程。（記者劉禹慶攝）

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