七美（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區落成啟用 打造澎湖觀光新品牌

以雙心石滬聞名的七美島，一向主打浪漫愛情氣氛，澎湖國家風景區管理處今年5月完竣「七美（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區」，今日舉行落成啟用儀式，希望以親海及獨特人文景觀，為七美形塑新觀光品牌，連成「七美心動線」。（記者劉禹慶攝）

2022/07/30 15:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以雙心石滬聞名的七美島，一向主打浪漫愛情氣氛，澎湖國家風景區管理處今年5月完竣「七美（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區」，今日舉行落成啟用儀式，希望以親海及獨特人文景觀，為七美形塑新觀光品牌，連成「七美心動線」。

今日開幕儀式由澎管處長許宗民主持，澎湖縣政府陳晶卉參議、澎湖縣議員夏晨榮、七美鄉鄉長呂啟俊、七美鄉民代表會主席葉長茂、交通部中央氣象局澎湖氣象站張欽雄主任、國立澎湖科技大學黃有評校長、七美鄉南港村夏臨福村長、七美鄉南港村社區發展協會夏阿信理事長、七美鄉中和村李清石村長等近百位各界貴賓與地方民眾都熱情參與，見證土地重生的喜悅與期待。

許宗民表示，「七美嶼」為澎湖群島最南方的島嶼，古稱「大嶼」或稱「南嶼」，七美嶼擁天成美景於一身，得天獨厚的自然景致，以及蘊蓄深厚的人文風華。近年來，隨著背包族及深度旅遊的風行，七美嶼已成為生態體驗、追求冒險、刺激、浪漫、紓解壓力最佳的旅遊地點之一。

為了營造友善旅遊環境、打造七美成為台灣，甚至成為國際主要旅遊目的地之一。澎管處以朝向海島度假樂園發展理念，結合浮潛、賞景、露營、觀星的旅遊型態需求，打造七美親水休憩活動優質環境之「（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區改善工程」，未來除可增加更多遊客於此留宿攬勝之意願及吸引力外，將重新建構、塑造七美旅遊意象的新地標、新亮點，期以帶動離島地區觀光產業的蓬勃發展。

澎湖國家風景區管理處今年5月完竣「七美（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區」，今日舉行落成啟用儀式。（記者劉禹慶攝）

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