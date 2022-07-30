為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    七美（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區落成啟用 打造澎湖觀光新品牌

    以雙心石滬聞名的七美島，一向主打浪漫愛情氣氛，澎湖國家風景區管理處今年5月完竣「七美（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區」，今日舉行落成啟用儀式，希望以親海及獨特人文景觀，為七美形塑新觀光品牌，連成「七美心動線」。（記者劉禹慶攝）

    以雙心石滬聞名的七美島，一向主打浪漫愛情氣氛，澎湖國家風景區管理處今年5月完竣「七美（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區」，今日舉行落成啟用儀式，希望以親海及獨特人文景觀，為七美形塑新觀光品牌，連成「七美心動線」。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/30 15:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以雙心石滬聞名的七美島，一向主打浪漫愛情氣氛，澎湖國家風景區管理處今年5月完竣「七美（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區」，今日舉行落成啟用儀式，希望以親海及獨特人文景觀，為七美形塑新觀光品牌，連成「七美心動線」。

    今日開幕儀式由澎管處長許宗民主持，澎湖縣政府陳晶卉參議、澎湖縣議員夏晨榮、七美鄉鄉長呂啟俊、七美鄉民代表會主席葉長茂、交通部中央氣象局澎湖氣象站張欽雄主任、國立澎湖科技大學黃有評校長、七美鄉南港村夏臨福村長、七美鄉南港村社區發展協會夏阿信理事長、七美鄉中和村李清石村長等近百位各界貴賓與地方民眾都熱情參與，見證土地重生的喜悅與期待。

    許宗民表示，「七美嶼」為澎湖群島最南方的島嶼，古稱「大嶼」或稱「南嶼」，七美嶼擁天成美景於一身，得天獨厚的自然景致，以及蘊蓄深厚的人文風華。近年來，隨著背包族及深度旅遊的風行，七美嶼已成為生態體驗、追求冒險、刺激、浪漫、紓解壓力最佳的旅遊地點之一。

    為了營造友善旅遊環境、打造七美成為台灣，甚至成為國際主要旅遊目的地之一。澎管處以朝向海島度假樂園發展理念，結合浮潛、賞景、露營、觀星的旅遊型態需求，打造七美親水休憩活動優質環境之「（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區改善工程」，未來除可增加更多遊客於此留宿攬勝之意願及吸引力外，將重新建構、塑造七美旅遊意象的新地標、新亮點，期以帶動離島地區觀光產業的蓬勃發展。

    澎湖國家風景區管理處今年5月完竣「七美（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區」，今日舉行落成啟用儀式。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國家風景區管理處今年5月完竣「七美（魚月）鯉灣珊瑚海休憩區」，今日舉行落成啟用儀式。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖+131 七美8歲中症男童可下床走路
    2022/05/29 17:21

    澎湖+131 七美8歲中症男童可下床走路
    睽違18年 澎湖七美玉蓮寺送王大典重現傳統科儀
    2021/10/04 20:00

    睽違18年 澎湖七美玉蓮寺送王大典重現傳統科儀

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    七美女子散步突遭蛇吻 緊急出動直升機送澎湖本島就醫
    2021/06/18 14:20

    七美女子散步突遭蛇吻 緊急出動直升機送澎湖本島就醫
    七美女遊客車禍腦震盪 澎湖海巡緊急後送馬公救治
    2020/07/21 17:28

    七美女遊客車禍腦震盪 澎湖海巡緊急後送馬公救治

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    七美、望安發電傳委外再生能源廠商 楊曜怒嗆杯葛到底
    2018/12/12 19:40

    七美、望安發電傳委外再生能源廠商 楊曜怒嗆杯葛到底
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播