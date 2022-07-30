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    首頁　>　澎湖縣

    流浪犬咬死7隻羊 澎湖農戶憂：沒了羊群恐攻擊人類

    白沙小赤崁養羊戶，再度受到浪浪攻擊，損失七隻羊。（記者劉禹慶攝）

    白沙小赤崁養羊戶，再度受到浪浪攻擊，損失七隻羊。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/30 12:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖白沙鄉小赤崁村林姓養殖羊群業者，近年來不斷遭到浪浪狗攻擊，損失慘重，近日來野狗群更接連攻擊，不僅咬死7隻羊，更開腸剖肚吃食內臟，因腸破肚流，只好將死羊直接火化，更擔憂野狗在野外攻擊性更強，會攻擊路人。

    根據了解，飼養在小赤崁村荒野間的羊舍，多年來不斷受到野犬攻擊，最高紀錄曾出現一夜17隻羊死亡，已陸續損失70餘隻羊，現在僅剩下10餘隻，但新近又出現5隻為一組的野狗群，利用夜間出沒攻擊，而且成為覓食戰場，野狗群成為獵捕團隊，野性不斷增強，未來若食物短缺，極有可能會攻擊路過行人，造成嚴重的威脅。

    林姓養殖戶曾求助於澎湖家畜疾病防治所，在飼養範圍內放置鐵籠誘犬，但因野狗相當聰明，根本不會上當，因此無法捕捉到野狗，但任由問題持續延燒，屆時被攻擊的羊群沒有了，難保野犬不會攻擊人類，取得食物來源。

    根據澎湖家畜疾病防治所統計，2018年澎湖浪浪數量調查，就有3000隻，以每年生育2胎、每胎10頭數度繁衍，雖然委外每月捕捉48隻，速度根本趕不上浪浪增長數量，現在已達5000頭以上數量，由於野外食物難覓，浪浪為了填飽肚皮，又恢復了狼性，成群結隊攻擊農舍、家戶，最後波及人類。

    澎湖家畜疾病防治所以死羊設立陷阱籠，但都無用。（記者劉禹慶攝）

    澎湖家畜疾病防治所以死羊設立陷阱籠，但都無用。（記者劉禹慶攝）

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