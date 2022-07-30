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    湖西鄉「澎湖囝仔的春天」邁入第15年 林投公園登場

    堂堂邁入第15年的「澎湖囝仔的春天」，由貴賓們共同鳴笛正式開幕。（記者劉禹慶攝）

    堂堂邁入第15年的「澎湖囝仔的春天」，由貴賓們共同鳴笛正式開幕。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/30 12:10

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕鄉市公所舉辦活動原本就不易，但能一辦就是15年，已經寫下口碑與歷史。湖西鄉公所舉辦的「澎湖囝仔的春天」，今日在林投公園熱鬧登場。前後任湖西鄉長陳振中、吳政杰及正副議長劉陳昭玲、陳雙全等人都到場與民同樂。

    列入澎湖舊八景之一的林投公園，是40至50年代的兒童樂園，也是許多澎湖人的童年回憶，但這些童年卻在成長過程中走失了，因此鄉長吳政杰希望藉著童玩文化活動的推廣，讓民眾們可找回內在的孩子與重溫兒時的回憶，同時在暑假期間，也可增進親子間的戶外活動與機會，拉近親子關係也培養正向的休閒的型態。

    湖西鄉公所這些年也持續加進了新生代的童玩元素，同時也設計闖關卡、親子樂園區、氣球教學、鋼鐵擂台、遙控體驗等，要讓大人們與小朋友們都有個充實愉快的週末假期。童玩節創辦至今已15週年，湖西鄉公所與湖西鄉民代表會所有夥伴們，竭誠歡迎民眾與鄉親好朋友們，快趁著暑假週末假期來體驗！

    現場雖然沒有大都市樂園的遊樂設施助陣，但古早味童玩應有盡有，包跨滾鐵圈、踩高蹺、釣酒瓶、彈珠台等，小孩子看到都會很新奇，大人看到也滿滿都是懷念，不分年齡都可以玩得開心；另外在親子體驗區則每年都有添加新玩意，大玩童快牽著小玩童的手，一起來訪林投公園"Fun"暑假！

    出身湖西鄉的議長劉陳昭玲，參加童玩節活動回憶屬於自己的童年。（記者劉禹慶攝）

    出身湖西鄉的議長劉陳昭玲，參加童玩節活動回憶屬於自己的童年。（記者劉禹慶攝）

    物資缺乏年代，許多玩具都是就地取材。（記者劉禹慶攝）

    物資缺乏年代，許多玩具都是就地取材。（記者劉禹慶攝）

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