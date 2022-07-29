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    澎湖+109 變異株威脅在即、開學後疫情令人擔憂

    澎湖疫情高燒不退，若一直延燒到開學後，校園傳播鏈堪慮。（記者劉禹慶攝）

    澎湖疫情高燒不退，若一直延燒到開學後，校園傳播鏈堪慮。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/29 16:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增109起確診案件，累積確診11712例，面對高原期未退、變異株威脅在即，澎湖疫情發展令人擔憂，尤其正值暑假學生放假，校園傳播鏈才能獲得控制，一旦開學後，恐將掀起另波感染高潮。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中1例收治於三總澎湖分院（中症），其餘居家照護（輕症）。同時2例為外籍人士，3例為非澎湖籍，其餘為澎湖籍，分別為馬公市78例、湖西鄉17例、白沙鄉6例、西嶼鄉3例、望安鄉0例、七美鄉0例。年齡層以20至29歲最多計30人。年紀最小的為6個月男嬰，年紀最長的為92歲男性。

    由於澎湖疫情仍處於高原期，以單日百例、單週千例累計速度穩定成長，更令人擔憂的是8月份國境開放，傳播速度更快的變異株病毒，恐將造成更大的流行，以澎湖常住人口數計算，現已接近2成民眾染疫，若再加上不願通報的黑數個案，數字將更為攀高，恐將造成近半數澎湖民眾染疫，屆時醫療量能是否能承受？才是大家關心的焦點。

    另外時值暑假期間，原本延燒不停的校園傳染鏈，獲得喘息的機會，但再過一個月各級學校陸續開學後，由台灣各地返回的學生，恐將再掀起一波感染高峰，因此面對來勢洶洶的變異株，澎湖縣政府還是那句老話，疫苗打好打滿，才能保護自己也保護家人。

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