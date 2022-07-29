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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖校長大搬風 新學年新氣象

    甫過完百歲生日的澎湖水產高級職業學校，龍頭由澎湖子弟顏嘉禾〈右〉接任。（記者劉禹慶攝）

    甫過完百歲生日的澎湖水產高級職業學校，龍頭由澎湖子弟顏嘉禾〈右〉接任。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/29 16:31

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖杏壇龍頭大搬風，自澎湖高級水產職業學校至國中小校長，更換幅度相當大，當然人生如車站，有人上車就有人下車，吉貝國中校長黃賜榮、西溪國小校長楊清雄、隘門國小校長陳光安屆齡退休，原澎水校長謝旻淵調曾文農工。

    甫過完百歲生日的澎湖高級水產職業學校，原校長謝旻淵功成身退，調任台南麻豆的國立曾文高級農工職業學校校長，遺缺由原任職於澎水教務處的顏嘉禾主任接任。顏嘉禾是道地澎湖子弟，接任後將秉持澎湖三點水的海家班奮鬥精神，為澎湖海事師生服務，為澎湖教育環境付出。

    另外，澎湖縣校長異動，包括國中連任校長5位：文光國中仰瓊宜、志清國中王世桓、白沙國中葉天文、鳥嶼國中鄭維傑、西嶼國中夏才能；調任校長2位：鎮海國中陳冠全、吉貝國中吳憶如；初任校長1位：七美國中江淑芳；國小連任校長3位：興仁國小林宜君、龍門國小鄭文健、中屯國小陳鴻賢；調任校長5位：東衛國小陳生步、隘門國小朱劍忠、成功國小王天敏、後寮國小劉再清、大池國小侯凱夫；國小初任校長2位：花嶼國小許慧晶及七美國小陳憶萍。

    由於澎湖疫情仍在高原期，今日國中小校長交接布達典禮，議長劉陳昭玲確診剛出關，原本監交的縣府財政處長鄭嘉薇仍在隔離，還有2位校長確診不克出席，因此新學年開始，不僅要實現新校長教育理念，更重要的是校園防疫工作。

    澎湖國中小龍頭大搬風，新學年新氣象，更要防疫優先。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國中小龍頭大搬風，新學年新氣象，更要防疫優先。（記者劉禹慶攝）

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