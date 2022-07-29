東吉島許振坤校長故居整建 明年重現風華

曾任東吉國小校長的許振坤故居，海管處八月起進行整建工程。（海管處提供）

2022/07/29 08:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾是台澎海運轉運站的東吉島，擁有一段黃金歲月，被譽為「小上海」封號，島上建築多巴洛克式西洋特色，納入南方四島國家公園後，海洋國家公園管理處力推傳統聚落整修工程，許振坤校長故居，即將在8月份啟動。

許振坤曾任東吉國小校長，與妻子劉嘉曛老師兩人畢生作育英才，教育無數東吉嶼子弟。女兒許惠玲，也承襲雙親衣缽，同樣在澎湖縣內國中任教，從事第一線教育工作。

許校長故居座落於在東吉村落東側，其住屋形式出現於日治初期，受到當時西方文化影響，平面上維持傳統櫸頭的的平面形式，僅大厝身的部分由原來一樓增建為二樓。

主體構造為珊瑚礁（咾咕石）與TR紅磚建造的二層洋樓，門窗形式同時呈現閩式、日式樣式與風格，整體外觀質樸雅緻，是島上著名的建築。然在許校長後續搬遷至馬公居住後，東吉故居因在無人居住的狀況下，逐漸出現房屋梁柱結構損壞、塌陷等狀況，為讓具有澎湖在地特色的建物能被保留及傳承，因此投入許多努力，最後徵得許惠玲夫婦同意將該故居捐贈給海管處。

海管處以許振坤校長故居為名，並作為許校長家族作育英才，典範長存的紀念。老屋新生，風華留存海管處指出，許校長故居修復工作，將以「恢復建築原貌」為主要目標。由於澎湖離島有立棺習俗，因此故居內所留空棺，將妥善保存。許校長故居預計明年完成整建，未來也將成為環境教育休憩場所，持續為海洋教育而貢獻。

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