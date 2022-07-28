澎湖+131 增2死累計20病逝

澎湖再增2例確診死亡。（記者劉禹慶攝）

2022/07/28 18:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今天公布新增131例確診，累積1萬1603例，再增2例死亡，都是男性，累計死亡20例。

根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例1例收治於三總澎湖分院（中症），2例收治於集中檢疫所（輕症），其餘居家照護（輕症）。新增131例確診中，1例外籍人士，5例非澎湖籍，其餘澎湖籍，分別為馬公市91例、湖西鄉11例、白沙鄉10例、西嶼鄉10例、七美鄉3例。以20到29歲年齡層30人最多，年紀最小的是6個月女嬰，年紀最長90歲男性，2人都是輕症，居家照護。

新增2例死亡中，澎湖縣政府指出，93歲男性20日肺炎併敗血性休克及呼吸衰竭，送三總澎湖分院急診，診斷為COVID-19確診，23日下午6點不幸病逝，衛生福利部28日判定死因與COVID-19相關。

79歲男性在家意識不清，送三總澎湖分院急診，經診斷為新冠肺炎確診且多器官損傷，使用抗病毒藥物及抗生素治療，住院期間生命徵象惡化，24日呼吸衰竭宣告不治，衛生福利部於28日判定死因與COVID-19相關。

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