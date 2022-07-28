回「龜」大海！澎湖大義宮捐出飼養海龜 全權交由縣府處理

澎湖西嶼大義宮海龜只剩5隻，全數交由澎湖縣政府進行野訓後野放。（記者劉禹慶攝）

2022/07/28 18:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國唯一合法飼養海龜的西嶼竹灣村大義宮，2週內3隻海龜相繼死亡，其中1隻玳瑁更抱卵967顆，引發各界譁然，動保團體、防虐協會等單位譴責聲四起。大義宮管理委員會今天（28日）決議，飼養海龜全數捐贈給澎湖縣政府。

大義宮飼養海龜始於1970年，早於1989年野生動物保育法施行之前，成為全國唯一獲准設置飼養海龜的民間單位，但在保育意識高漲的今日成為各界關注焦點。雖然大義宮一再斥資整建及改善飼養環境，但在今年6月27日通報2隻綠蠵龜、7月6日1隻玳瑁死亡。

澎湖縣政府為避免大義宮剩餘2隻海龜死亡，立即協請行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心收容調養照護，加上先前收容的3隻海龜，目前5隻海龜狀況良好。

由於各界抨擊聲浪不斷，大義宮管理委員暨監事在多方考量下，海龜今天全數捐贈澎湖縣政府，今天召開的管理委員會議中決議，剩餘5隻海龜捐出，全權交由縣府做後續妥善處理的。

而縣府目前初步共識為，經專業評估後，將以全數野放為目標。政府由衷感謝大義宮的決定，農漁局將接手並協請澎湖海洋生物研究中心進行野訓，待時機成熟後，將海龜野放，回歸大海。

大義宮召開管理委員會，決議將剩餘5隻海龜捐給澎湖縣政府處理，目標是野放回歸大海。（記者劉禹慶攝）

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