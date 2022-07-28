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    首頁　>　澎湖縣

    台灣最西島嶼花嶼村 再傳發電機線路故障導致一半住戶無電可用

    花嶼簡易發電廠再傳機械故障，導致東邊住戶無電可用。（記者劉禹慶攝）

    花嶼簡易發電廠再傳機械故障，導致東邊住戶無電可用。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/28 11:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在台灣最西端的島嶼花嶼島，島上水電仰賴簡易發電廠供應，由於離島機械維修不易，加上澎湖鹹水煙重，又無專門技術人員進駐，居民飽受停電之苦，昨日又傳出島上東邊住戶無電可用，經緊急協調後下午派員由馬公前往檢修、

    擁有90座島嶼的澎湖縣，其中19座為有人居住島嶼，並有5座島嶼自營發電，每年由台電補助千萬元發電金，花嶼就是其中之一。位在台灣最西點的花嶼，戶籍數300餘人，常住人口約130餘人，以傳統漁業為生，盛產象魚、紫菜、小管及土魠等高經濟價值魚貨，必須冷凍收藏，因此仰賴電力甚深。

    昨日花嶼發電機組再傳故障，疑似線路短路，導致東邊住戶包括花嶼國小停電，西邊則正常運作，海水淡化機組未受到影響。由於時值小管採捕旺季，無電冰存讓住戶叫苦連天，經澎湖縣議員陳佩真向縣府建設處反映後，今日下午派員前往檢修，捉出線路斷點，並統計配料，準備明日由馬公調料下去搶修，因此花嶼東邊住戶，最少還要忍耐2天斷電之苦。

    其實自營發電離島用電不穩定，澎湖縣政府與台電已達成協議，台電自去年起開始汰換離島老舊電線，由東吉島開始，至2014年完成東嶼坪、西嶼坪及花嶼老舊電線汰換，並搭配更換新發電機組，維持離島供電品質，但台電認為不是「接管」，只是協助地方正常發電。

    花嶼居民多以漁業為生，因此水電相形重要。（記者劉禹慶攝）

    花嶼居民多以漁業為生，因此水電相形重要。（記者劉禹慶攝）

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