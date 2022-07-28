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    澎湖港子海堤「魚鱗天梯」不見了 立委痛批變四不像

    港子海堤原本設計魚鱗天梯，第七河川局卻任意變更設計成為四不像。（新竹市政府網站）

    港子海堤原本設計魚鱗天梯，第七河川局卻任意變更設計成為四不像。（新竹市政府網站）

    2022/07/28 10:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第七河川局繼馬公安宅海堤建又拆後，再度嚴重出包，竟不甩立委楊曜、水利署長賴建信及地方會勘意見，任意更改白沙港子波浪海堤旁魚鱗天梯設計工程，搞出一個四不像水泥建築，引發立委楊曜痛批第七河川局恣意妄為。

    楊曜表示，前年水利署長賴建信專程抵澎一同會勘港子、鎖港、風櫃海堤整建及美化工程，他要求結合海岸工程與景觀工程技術去創造親水性防波堤，其中港子波浪海堤因施作範圍，包括澎管處的海上棚架修整及將廢棄漁塭轉型生態池等多項元素，還有原已存在的漁塭波浪堤防，具有觀光景點的發展可能性。

    會勘當天，參與地方人士及署長、七河局局長與立委都一致認為，應該打造具有澎湖特色的魚鱗天梯，署長賴建信表示，該處水面平靜，若海堤整建設計為魚鱗型式，既親水又能塑造整體景觀的一致性。由於行政機關的公共工程在規劃設計到發包階段，楊曜基於尊重專業，並謹守民意代表的分際從不過問相關事宜。不料承辦人員竟推翻會勘結論，也未知會參與會勘人員，逕行發包施工。

    其實第七河川局在鎖港海堤就出過包，300公尺的海堤竟然規劃了15處很寬的階梯，大幅縮小堤面空間，而且整座海堤呈現鋸齒狀態，在立委要求下緊急填平10處，否則又是一個失敗的作品。現在同樣的問題又發生在港子海堤，讓楊曜相當氣憤，但楊曜表示，澎管處棚架修整得不錯，讓廢棄魚塭華麗轉身為生態池，相形之下更凸顯第七河川局不用心。

    白沙港子波浪防波堤相當有特色，希望結合景觀設計發展成親水據點。（楊曜提供）

    白沙港子波浪防波堤相當有特色，希望結合景觀設計發展成親水據點。（楊曜提供）

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