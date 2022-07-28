中國漁船越界捕撈百公斤水產 澎湖海巡隊強勢登船帶回5船員

澎湖海巡隊控制中國漁船後，將船上漁獲全數海拋。（澎湖海巡隊提供）

2022/07/28 09:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國休伏漁季8月1日才解禁，但中國漁船根本不甩禁令，以「AB」船或塗抹船名，甚至報廢船籍等手法，持續越界掠奪澎湖海洋資源。澎湖海巡隊27日在花嶼西南23.5浬處，查獲「無船名」中國籍漁船（滾輪拖網）。

澎湖海巡隊調查指出，海巡署第十三巡防區指揮部運用雷達發現花嶼西南海域有不明中國漁船越界，隨即指揮澎湖海巡隊10038巡防艇查處，在花嶼西南23.5浬（距離領海基線21.7浬）處，發現無船名中國滾輪式拖網漁船非法作業，經廣播多次命其停俥受檢，均拒不停船並加速蛇行，該艇遂採取緊追及強靠登檢該船，全案依兩岸人民關係條例將涉案人、船押返馬公港留置調查。

海巡隊員登船後，查獲船上計有5名船員，初步量測體溫均正常，漁獲100公斤已全數海拋，未發現牛、豬肉製品。海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著全套防疫裝備，以防杜疫病入侵，並將5名中國籍船員送往醫院實施PCR核酸檢測，經醫院回報檢查結果均為陰性，即送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。

由於近來頻傳中國漁船越界澎湖西南海域，並出現類似海盜船行為，由中國漁船母船放下快艇，針對我方漁民放緄電子浮標搶奪白金土魠，已成為執法的熱點區，海巡署採重兵部署，並進行雷達監控，隨時展開緝捕驅離動作，希望能遏阻中國漁船海上惡霸行為，保護我國珍貴海洋資源。

澎湖海巡隊員穿著隔離衣，強行登靠中國漁船。（澎湖海巡隊提供）

花嶼海域發現無船名中國漁船，海巡隊要求登船檢查卻蛇行逃逸。（澎湖海巡隊提供）

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