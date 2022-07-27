爭取民進黨內澎湖縣長提名 林右昌為陳慧玲背書

基隆市長林右昌，抵澎為陳慧玲拉抬民調。（陳慧玲提供）

2022/07/27 20:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨澎湖縣長參選人尚未決定，進入最後倒數民調階段，繼前縣長陳光復邀請「湧言會」立委趙天麟、王定宇抵澎助陣後，另一黨內競爭者縣議員陳慧玲也邀請到「正國會」基隆市長林右昌交流海港城市治理經驗，拉抬選情。

林右昌與陳慧玲分別針對基隆及澎湖的海港城市公共建設願景進行交流討論，座談由民進黨縣議員參選人蘇育德主持。林右昌分享基隆市成功的治理經驗，及對於澎湖未來的看法，並接受陳慧玲邀請，擔任陳慧玲競選總部顧問。

正在爭取縣長提名的陳慧玲則向民眾報告澎湖發展願景，如「美麗澎湖發展基金」、65歲以上長者假牙裝設補助、重新檢討交通部2019年提出的「新澎湖灣莒光特區古城及港市發展計劃」、輔導成立公私部門青年發展單位及爭取2025台灣燈會在澎湖等，期望從基礎加強社會體質，有感提升澎湖縣觀光、商務的發展厚度，並對接南台灣生活圈的產業動能，讓澎湖成為宜居、宜業的友善城市。

林右昌最後也向鄉親大力推薦陳慧玲代表民進黨出馬競選澎湖縣長，才能世代交替，開創新局。林右昌也表示，讚賞陳慧玲的地方歷練經驗，期望下一屆澎湖縣長能務實帶領澎湖縣政翻轉，開創新局。

陳慧玲當場邀請林右昌，若獲得黨內提名擔任競選總部顧問。（記者劉禹慶攝）

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