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    澎湖「聯合反登陸作戰操演」 驗證聯合火力指管機制

    漢光演習進行戰車操演，並進行實彈演習。（軍聞社提供）

    漢光演習進行戰車操演，並進行實彈演習。（軍聞社提供）

    2022/07/27 18:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣位居第一島鏈，澎湖又是攻守重地！進入第3天的「漢光38號實兵演習」，國軍第一作戰區今日破曉時分實施「聯合反登陸作戰操演」，驗證作戰區聯合火力指管機制及訓練成果，澎湖本島一早就感受到火砲演習的威力。

    澎湖操演以「作戰為背景，訓練為著眼」，設計想定狀況誘導部隊，依敵軍作戰進程實施演練；依序守備部隊以照明彈射擊、海軍錦江級高江軍艦實施76砲火力打擊、砲兵實施舟波攻擊、反裝甲部隊以標槍飛彈與戰車採「動對靜」及「瞬間停止射擊」實施灘岸火殲，最後由戰車同軸機槍、50機槍及40榴彈槍等執行防護射擊。

    操演過程中，各型火砲依計畫射擊並命中目標區，現場震撼力十足，不僅充分發揮裝備武器效能，亦展現國軍官兵堅實防衛戰力。透過實戰化演練，驗證戰場指管、兵種協同及狀況處置應變能力，有效提升部隊戰力。

    第一作戰區指出，近期國際情勢嚴峻，面對敵人的威脅，國軍擔負防衛第一線的重責大任。作戰區秉持「處處皆戰場、時時做訓練」的要求，規劃於年度漢光演習期間執行聯合反登陸作戰操演，從嚴從難、設計狀況，使官兵熟悉作戰環境、作戰計畫與戰鬥間作業程序，據以檢驗官兵平時勤訓精練成果，並隨時做好應戰準備，展現第一作戰區全體官兵「同島一命、寸土不讓」抗敵意志與堅定守護家園的決心。

    國軍砲火猛烈，將敵人殲敵於灘際之間。（軍聞社提供）

    國軍砲火猛烈，將敵人殲敵於灘際之間。（軍聞社提供）

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