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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖+132！疫情仍在高原期 駐地醫療緊急合約遲無著落

    澎湖疫情仍處於高原期，但醫療後送遲遲完成續約。（記者劉禹慶攝）

    澎湖疫情仍處於高原期，但醫療後送遲遲完成續約。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/27 17:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今天公布新增132例確診，累積確診11472例，疫情仍處於高原期，相對壓縮澎湖醫療量能，後送醫療需求更為迫切，但同為外離島的金門、連江縣都已完成緊急醫療合約，僅剩下澎湖還在「觀望」。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例1例收治於三總澎湖分院（中症），其餘居家照護（輕症）。

    新增132例中，1例外籍人士，9例非澎湖籍，其餘澎湖籍，分別為馬公市83例、湖西鄉15例、白沙鄉14例、西嶼鄉9例、七美鄉1例，年齡層以20到29歲23人最多，年紀最小的是11個月男嬰，年紀最長90歲女性。

    澎湖疫情仍處於高原期，維持單日百例、單週千例以上累計速度，相對壓縮三總澎湖分院、衛生福利部澎湖醫院醫療量能，後送醫療成為最後一道醫療防線，但三離外島中僅剩下澎湖，尚未完成2個月緊急醫療合約。

    根據了解，澎湖縣政府衛生局已函請各醫療院所及離島衛生所，8月1日起派員隨機，意即由空勤直升機接手空窗期後送，但空勤直升機由台灣起飛後送病患，相對耗時增加1倍，喪失駐地直升機後送醫療美意。更令人納悶是衛生局執意納入定翼機加入投標，對於離島眾多澎湖縣根本是望梅止渴，還傳出有定翼機送2艘快艇給澎湖縣政府，接送二、三級離島中重症居民，更是反其道而行。

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