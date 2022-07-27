澎湖首見自助加油站 設在本島最遠西嶼外垵村

澎湖本島最遠的外垵加油站，即日起提供澎湖首見自助加油站服務。（記者劉禹慶攝）

2022/07/27 16:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中油在澎湖本島最遠端的外垵漁港，啟用澎湖首個自助加油站，提供遊客自助加油服務，今日試辦由西嶼鄉長許月里、議員李添進與中油處長李忠穎共同啟用。

外垵漁港位於澎湖西嶼的最西側，從馬公市區騎車單程就要接近40公里，儘管路程不近卻是整個澎湖北環線中最精華的景點。純樸的漁村風光、讓老饕口水流滿地的最新鮮海產、還有必訪的外垵漁火明信片場景，滿載美食美景的外垵漁港，來到澎湖絕對要列入行程中！但卻遭遇油箱見底，而無法順利前往下個景點的窘境嗎？

經由澎湖縣議員李添進向澎湖縣政府及台灣中油公司澎湖營業處反映後，中油允諾協助，決定克服困難，利用正在進行油槽與管線設備換新工程之機會，而增設自助加油服務，以方便需要加油的遊客或當地民眾，均可在週一至週五早上8點至晚上6點，週六早上8點至下午4點，憑中油捷利卡、Line pay、cpc-pay、信用金融卡，而自行以自助方式加92、95無鉛汽油，讓加油需求更便利！

另外，外垵加油站自去年5月中旬後，陸續完成硬體海洋風的彩繪、用廢棄塑膠材質做成而具環保觀念與藝術性的景觀，生硬的營業室亦搖身一變為藝術氣息渾厚的畫廊間，讓加油站搖身一變成為「秀色可餐」的觀光景點。

澎湖首見自助加油站，地方仕紳與中油幹部都到場共襄盛舉。（記者劉禹慶攝）

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