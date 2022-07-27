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    首頁　>　澎湖縣

    馬公觀音亭堤防螺絲頭外露 暗藏「屁股開花」危機

    座位區上滿布「壁虎」，一顆顆螺絲頭外露。（記者劉禹慶攝）

    座位區上滿布「壁虎」，一顆顆螺絲頭外露。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/27 11:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節主舞台區，就在馬公觀音亭園區，緊接著澎湖追風音樂節又要登場，儼然成為大型活動熱點區；近來卻有民眾發現連接西瀛虹橋的堤防滿布「壁虎」，不少螺絲頭裸露在外，隱藏傷人危機。

    觀音亭休憩園區是結合歷史及現代的多功能濱海休憩園區，除了具有歷史代表性的觀音亭之外，園區內新建了親水游憩區、國際風帆比賽中心、兒童遊樂場、腳踏車建康跑道、籃球場、溜冰場及寵物公園等公共娛樂設施，成為馬公居民休息運動及觀海的休閒場所。

    位在觀音亭正對面則是「西瀛虹橋」，是一座跨海鋼型拱橋，於夜晚時散發出七彩霓紅燈光，燈光映照在海面上，更添加浪漫氛圍。同時西瀛虹橋也是近年來澎湖花火節施放的地點，今年又緊接著登場澎湖追風音樂節，園區內人潮活動頻繁，堤防滿布「壁虎」，對於往來遊客及民眾都造成威脅，尤其是夜間蹴海或是觀景民眾，在夜色昏暗下想在堤防座位休息，可能導致屁股開花的慘劇。

    針對觀音亭堤防出現「壁虎」，原本以為是旅遊處施放花火，在堤防邊布放煙火彈藥工程所遺留，但旅遊處否認，並未在堤防進行任何小型工程；負責維修的澎湖縣政府工務處表示，已請廠商前往檢視，近日來展開清除工作，還給前往休憩活動民眾安全的環境與空間，避免造成傷人意外發生。

    原本觀音亭堤防，提供民眾休憩座位區。（記者劉禹慶攝）

    原本觀音亭堤防，提供民眾休憩座位區。（記者劉禹慶攝）

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