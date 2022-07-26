桃園女吉貝浮潛溺水 後送澎湖本島搶救不治

澎湖吉貝北海旅遊勝地，今日發生女子戲水溺斃意外。（記者劉禹慶攝）

2022/07/26 17:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海旅遊勝地今日傳出女子溺水意外，來自桃園22歲李姓女遊客，參加浮潛活動不幸溺水，雖然緊急送往吉貝衛生所搶救，並由快艇後送三軍總醫院澎湖分院，但仍宣告不治死亡，詳細死亡原刻由檢警進行調查中。

一向為澎湖夏日渡假熱門據點的吉貝島，沙嘴海灣尤是名聞遐邇，吉貝沙嘴由西崁山向東南方延伸，形成一道長達數千公尺的金黃色海灘。隸屬白沙鄉行政區的吉貝嶼，距離白沙島北方約5.5公里，為澎湖北海最大的島嶼，四周有石滬群和珊瑚礁地形，島內更有豐富的人文景觀與文化遺址，每年夏天都吸引大批觀光客搭船登島，享受海島風情。

根據了解，今日下午3時，李姓女子前往吉貝島，參加水上業者所辦理浮潛活動，發生溺水情形，經消防單位送往吉貝衛生所後，搭乘金巴達快艇回赤崁碼頭，救護車及醫護人員接手CPR，於下午3時37分將患者送至送往三總澎湖分院，經緊急搶救後，仍宣告不治。澎湖日前南海東吉島港口，也發生一起男性遊客戲水不慎溺斃意外。

由於遊客是意外身亡，白沙警分局刻正調查、製作及彙整相關資料，報請澎湖地檢署檢察官進行相驗事宜，以釐清死因。主管的澎湖國家風景區管理處接獲北海管理站通報後，立即將相關案情彙報給觀光局，將靜待調查結果出爐，再追究業者應負的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法