澎湖疫情今增122例 89歲老婦不幸染疫亡

澎湖確診案例再增1死，死亡案例達到18人。（記者劉禹慶攝）

2022/07/26 16:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增122起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案件，再度回到百例以上高點，累積確診11340例。另，今日也新增1起89歲老婦確診死亡個案，染疫死亡人數達18人。

根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例均採居家照護（輕症）。同時1例為外籍人士，6例為非澎湖籍，其餘為澎湖籍，分別為馬公市94例、湖西鄉7例、白沙鄉1例、西嶼鄉8例、望安鄉0例、七美鄉5例。年齡層以40至49歲最多，計23人。年紀最小的為3個月男嬰，年紀最長的為91歲女性，兩人皆為輕症，均採居家照護。

另外，澎湖1名89歲女性患有高血壓、心臟病等慢性疾病，3日於家中跌倒送至三總澎湖分院急診，經診斷為武漢肺炎感染敗血症合併股骨頸骨折，接受抗病毒藥物治療及內固定牽引，不幸於13日清晨因多重器官衰竭病逝，並經衛生福利部判定與COVID-19死因相關，澎湖累計確診死亡案例達18例。

原本澎湖已連續2日降至百例以下，疫情看到趨緩希望，但今日又回升到單日百例以上，同時原本「嘉玲」的外籍、七美感染鏈，今日又出現案例，馬公市又再逼近單日百例大關，顯示澎湖疫情仍不穩定，面對變異株來勢洶洶，澎湖縣政府呼籲民眾盡速完成第二劑追加劑疫苗注射。

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