澎湖海域海盜船再現？海巡：中國香菸走私貨輪

澎湖漁民發現疑似中國油料補給船，旁邊停放黑金剛。（漁民提供）

2022/07/26 09:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來引發澎湖漁民恐慌的中國海盜船事件，又有漁民通報24日上午在花嶼西面海域，遇見疑似大型中國補給加油船，船邊停泊一艘黑金剛快艇，設備更為升級。澎湖海巡隊趕往現場，懷疑是中國走私香菸船，但在公海無法可管。

根據了解，中國休浮漁季8月才解禁，但中國漁船卻在澎湖傳統魚場台灣淺堆橫行無阻，更放下快艇，直接掠奪我方漁民放緄（延繩釣）電子浮標，並帶走俗稱白金的土魠漁獲，漁民們對於中國漁船類似海盜行徑，不勞而獲我方漁民辛苦成果都恨得牙癢癢，引發公憤。

近來又有漁民通報，7月24日在花嶼西面海域〈北緯23度19分299秒、東經118度39分271秒〉，約在七美西方51海浬處，又有中國海盜船出沒，旁邊並停放一艘大型中國補給加油船，懷疑可能是可能負責接駁送油或走私其他物品，大船旁還停放雙車黑金鋼快艇，速度更快，懷疑中國海盜船設備升級，更添我方海巡隊查緝的困難。

針對漁民的質疑，澎湖海巡隊表示，依照大船上有吊桿顯示，懷疑是中國走私香菸船，但依據現行法令，12海浬內可用菸酒管理辦法、24海浬內則是海關緝私條例，但公海則無法可管。至於中國海盜船出沒澎湖南方海域，艦隊分署全年均部署具巡護功能之大型艦船執行護漁任務，必要時，艦隊分署亦調派澎湖海巡隊全新百噸防撞型巡防艇或新型最快速35噸巡防艇機動支援，一經發現越界捕魚船舶即強勢驅離或逮捕。

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澎湖海巡隊依照船上吊桿判斷，應是中國香菸走私船。（漁民提供）

中國海盜船神出鬼沒，又有漁民通報在花嶼西面發現蹤跡。（漁民提供）

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