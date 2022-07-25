獨家》身障女任志工 竟遭里長指姦

里長涉嫌指姦身障女，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/07/25 23:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕澎湖縣某里長「阿華」（化名）辦理社區活動認識了擔任志工的身心障礙女子，竟涉嫌指姦，事後還付了1000元，甚至傳自拍裸照給對方觀看，被高雄高分院依妨害性自主罪，判處有期徒刑3年4月。

據了解，被告阿華身為里長，因辦理社區志工活動，而認識擔任志工的被害人小靜（化名、領有身心障礙手冊）。

2人熟識後，阿華明知小靜有心智缺陷等狀況，竟於2018年間某日，在她住處涉嫌撫摸其胸部並指姦得逞。2020年3月11日，阿華涉嫌自拍「小鳥」照片，以LINE傳送予小靜觀看。後來，小靜在庇護工場工作時，需將手機交由老師保管時，被發現有上開照片，轉告她家人並向警方報案。

阿華在地院應訊時，僅認「猥褻」輕罪，否認涉嫌「強制性交」，到了二審則改口說，案發當天到小靜家，全身髒髒手黑黑的，有「情不自禁摸她」。

小靜指稱，阿華當天「硬要來」，並拉她到客廳沙發亂摸，還叫她摸他下體，之後給她1000元。

證人老師指出，發現手機有不雅照曾詢問小靜，她說認識照片中的人，曾經摸過她並給錢，還說是里長。

一、二審據小靜、老師等人證詞，認定阿華所辯不足，判處有期徒刑3年4月，可上訴。

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