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    凌天航空進行負壓隔離艙適航認證 澎湖緊急醫療後送尚未續約

    凌天航空進行負壓隔離艙適航證明，搶救寶貴確診者性命。（凌天航空提供）

    凌天航空進行負壓隔離艙適航證明，搶救寶貴確診者性命。（凌天航空提供）

    2022/07/25 19:50

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全台疫情嚴峻，澎湖醫療量能受到壓縮，相對使後送比例提高。凌天航空為了因應確診者後送作業，因此由民航局官員進行凌天航空負壓隔離艙適航認證，但澎湖緊急醫療後送合約至今尚未續約，恐將出現後送空窗期。

    凌天航空今由民航局官員對凌天航空進行負壓隔離艙適航認證，適航認證是為了確保電子醫療儀器於航機啟動時，在使用的過程中不會影響航電系統，同時也測試電子醫療器材於機上使用時不受影響，不僅是確保飛安、也是確保病安。

    由於疫情無法預測何時發生，同時負壓隔離艙適航認證，不僅是眼前的新冠肺炎，在爾後有任何突發性的傳染性疫情發生時，都能有效應變重症患者後送。

    此次負壓隔離艙驗證，包含了地面測試、空中測試、緊急撤離等項目。進行認證的負壓隔離艙，是由澎湖縣政府衛生局提供。

    雖然凌天航空努力達成澎湖縣政府要求，確診隔離者後送列入續約標準，但澎湖駐地醫療專機合約，將在7月31日到期，三總澎湖分院已於7月21日告知護理人員，8月1日起將改由醫院自行負責後送人力。

    短期的緊急後送醫療合約，同為離外島的金門、連江縣都已完成簽約，澎湖卻遲遲未見動作，未來恐將出現後送空窗期，不能完全仰賴空勤直升機支援，同時往返台澎間也無法爭取醫療最佳治療時機。

    澎湖縣政府要求常駐直升機必須後送確診者，凌天航空邀請民航局官員進行適航證明。〈凌天航空提供）

    澎湖縣政府要求常駐直升機必須後送確診者，凌天航空邀請民航局官員進行適航證明。〈凌天航空提供）

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