澎湖+75 遊客病例暴增成隱憂

澎湖北寮摩西分海，出現人山人海盛況。（記者劉禹慶攝）

2022/07/25 18:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今日公布新增75起確診案件，累積確診11218例，已經連續2日單日降到百例以下，澎湖本土疫情趨緩，但遊客卻暴增為10例，約占了7分之1，由於7月實施國旅補助優惠，擔憂疫情高峰期再起。

根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中3例收治於集中檢疫所（輕症），其餘均採居家照護（輕症）。新增案例中，10例為非澎湖籍，其餘為澎湖籍，分別為馬公市50例、湖西鄉6例、白沙鄉4例、西嶼鄉5例、望安鄉0例、七美鄉0例。年齡層以40至49歲最多計14人。年紀最小的為1歲女嬰，年紀最長的為93歲男性。

澎湖已連續2日出現單日百例以下，本土傳播鏈疫情逐漸趨緩，但遊客染疫數量卻到達2位數，彼消我長之下，台灣病毒似乎有捲土重來之勢，尤其是國旅優惠補助下，澎湖各大觀光景點都湧入人潮，不能不慎防。

近來變異株病毒BA.4、BA.5來勢洶洶，已在鄰近國家日韓造成大流行，隨著邊境及口罩政策逐漸寬鬆，未來防線還是可能被攻破，再度引發另一波感染高峰，除了做好自我防衛外，符合第二劑追加劑者應盡速施打疫苗，才能保護自己也保護別人。

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