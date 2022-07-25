給我速度！ 立委籲「新台澎輪」性能應符合需要

澎湖縣長參選人陳光復（中）今與民進黨立委王定宇（左）、趙天麟（右）共同舉行記者會，指新台澎輪的規格無法滿足運輸、觀光等需求，呼籲交通部亡羊補牢，不要延續錯誤政策。（記者謝君臨攝）

2022/07/25 13:21

〔記者謝君臨／台北報導〕往來台灣、澎湖的台華輪啟航已逾30年，將於明年正式畫下句點，接棒運輸的「新台澎輪」將於今年8月開始建造，明年完工。對此，澎湖縣長參選人陳光復今（25）日與民進黨立委王定宇、趙天麟共同舉行記者會，指台華輪已累積虧損逾10億，而新台澎輪的航行時間與台華輪相近，往來高雄、澎湖需4.5小時，無法滿足運輸、觀光等需求，呼籲交通部亡羊補牢，不要延續錯誤政策。

陳光復表示，澎湖在台灣有百萬鄉親，單在高雄市就有60萬人，但他們假日返鄉機票卻一票難求，颱風天前後也無航班，因此穩定的船運輸十分重要。「台華輪」因船隻老舊，船速僅剩16、17節，若以高雄、澎湖相距約72海浬估算，等於需要4到5小時才能抵達，對民眾完全沒有吸引力。

王定宇指出，台華輪已營運33年，超過使用年限18年，累積虧損逾10億，因此澎湖當地一直希望有新的輪船。「新台澎輪」在國民黨籍前縣長王乾發任內規劃26節航速，陳光復任內調整為34節，但現任縣長賴峰偉的輪船造價提高至20億，速度卻降至22節，引發澎湖民眾強烈不滿，賴遂將之拋給中央。

王定宇說，即便「新台澎輪」將在8月動工，但基於當前造船技術多採模組化，更改規格不會延遲造船工期；且他有請教台船，得知在台灣打造出萬噸、航速30節以上的商用船隻，是很平常的事，那何必花錢造一艘9000噸、航速22節的船？澎湖人1個多小時就能到高雄、台南，為何要讓時間延長到4.5小時？

「給我速度，其餘免談！」趙天麟說，他身為高雄在地立委，經田野考察，發現假日的旗津到鼓山渡輪是班班客滿，但台華輪的載量只有約一成。陳光復老縣長今日呼籲的訴求，也是60萬高雄市民的返鄉需要，這是跨越藍綠的共識，對於賴峰偉的錯誤政策規劃，請交通部審慎評估、懸崖勒馬！

趙天麟也說，交通部長王國材今天的行程就在高雄，記者會結束後他將即刻返回高雄，當面向王部長反映，這不僅是澎湖人的需求，也是南部人的需求，澎湖鄉親在高雄、台南就有80萬人，不僅是返鄉、也是觀光需要，賴峰偉的錯誤決策中央不可以買單，希望交通部重新思考這件事。

「新台澎輪」規劃總噸位9980噸，全長119公尺，船寬21公尺，船速22節以上，載客數600人以上（臥鋪300人）、駛上駛下空間規劃可載80輛小客車、4輛大型遊覽車及10個冷凍櫃，並由台航公司負責營運及建造。

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