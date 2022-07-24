海盜！中國漁船、抽砂船公然越界 掠奪我國漁民漁獲

雖然中國仍在休伏漁期，但中國漁船（右）仍出現在澎湖七美西南海域，連中國抽砂船也出現。（漁民提供；本報合成）

2022/07/24 18:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖七美西南海域為台灣傳統漁場，但近來中國漁船及抽砂船無視中國休伏漁期禁令，化身海盜出沒，以快艇針對台灣漁船電子浮標，公然掠奪澎湖白金土魠魚貨，讓我方漁民恨得牙癢癢，但中國漁船挾快艇機動性高為所欲為。

根據澎湖漁民表示，中國漁船近來不僅越界，更公然化身為海盜船，再度集結在七美西南海域，根據現場放緄漁民表示，中國漁船放下船上快艇，專門針對台灣漁船的電子浮標，搶先一步搜刮土魠魚貨，等到台灣漁船發現過去，已經人去樓空。

雖然澎湖海巡隊派出大型海巡艦艇，都在附近海域盡力巡弋，但是針對23呎的中國快艇，挾速度及機動性高，完全沒辦法，同時現場也有抽砂船。我國漁民表示，每艘快艇上有2位中國漁民，1人負責開船、另1人專門搜刮漁貨，只要看到海巡或我方漁船靠近，就會立即開走，讓海巡艦艇撲空。

我國漁民表示，由於中國船速高達25節以上，海巡艦艇100噸根本追不上，同時中國快艇為躲避海巡查緝，船上AIS避碰裝置完全不開啟，夜晚在海上移動如同幽靈船一般，不僅增加我方漁船及艦艇在海上行駛的危險性，更不時傳出公然搶奪我國漁民魚貨，讓我方漁民相當氣憤，未來海巡可能要研議新戰術，以包圍或更快速的艦艇進行海上追捕，才能遏阻中國漁船惡劣的海盜行為。

雖然中國仍在休伏漁期，但中國漁船仍出現在澎湖七美西南海域。（漁民提供）

中國漁船放下快艇，針對台灣漁船放置的電子浮標進行搶奪。（漁民提供）

七美西南海域，不僅出現中國漁船，連中國抽砂船也出現。（漁民提供）

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